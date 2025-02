Slaďte semafory, vyzývají brněnští šoféři MHD. Špatné nastavení je stojí čas

Rozhodně to není ojedinělá situace. Řidiči brněnského dopravního podniku už před časem sepsali petici, v níž si stěžovali na nastavení některých světelných křižovatek. V pondělí pak odboráři předali vedení městského dopravce dopis, v němž žádají, aby se přímo šoféři setkali se zástupci odpovědné společnosti Brněnské komunikace a mohli jim říct, co je z jejich každodenních zkušeností s jízdou v ulicích špatně.

„Nejde o izolovanou malichernost některých nespokojených řidičů MHD, naopak se už jedná o závažný systémový problém. Kritika na stav semaforů vychází i od samotných cestujících a má vzrůstající tendenci. Všímají si absurdních situací, se kterými se naše vozidla na semaforech potýkají. Byť to není chyba řidičů, jsou to právě oni, kteří musí tento nepříjemný stav trpět,“ stojí v dopise, který má redakce MF DNES k dispozici.

Faktem je, že poslední roky Brno řeší rozsáhlou modernizaci semaforů. Ty nové mají být takzvaně chytré a komunikovat pomocí signálu s jednotlivými vozy MHD, jenže to se podle řidičů ne vždy děje. Pak stojí na červenou a pasažéři tráví na cestě zbytečně delší čas.

„A stojí to i peníze navíc. Jde o miliony korun ročně, které musí kvůli opakovanému zastavování a rozjíždění dopravní podnik vynakládat,“ upozorňuje řidič Miloslav Kábela, který je zároveň předsedou jedné z odborových organizací městského dopravce. Problém nevidí jen z pozice šoféra MHD, ale i toho, kdo usedá za volant vlastního automobilu. „V šest ráno mi cesta trvala dvanáct minut, v sedm večer dvojnásobek. Ten čas jsem prostál na semaforu,“ líčí.

Nelze vše vyřešit najednou, reagují Brněnské komunikace

Jiný z řidičů, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Jura, zveřejňuje ve videích nelogické situace na brněnských křižovatkách. Na současný stav je obecně naštvaný. „Tam, kde se dalo dřív obejít bez semaforů přes den, dnes musíme čekat i v noci,“ zlobí se. Na mysli má třeba nová „světla“ ve Slatině, jejichž spuštění loni v létě způsobilo v první den kolaps dopravy na hlavním tahu ve směru od dálnice D1.

Podobných případů z prázdných nočních ulic a zbytečného čekání na červenou s autobusem má víc. Redakce zaslala několik jeho videí městské firmě Brněnské komunikace, nicméně ta se k možnému chybnému nastavení konkrétně nevyjádřila.

„Žádná videa nemáme potřebu jakkoliv komentovat, ani na základě nich jednat, ani nebudeme pátrat, jakým způsobem byla pořízena,“ reaguje mluvčí podniku řízeného městem Vladimíra Navrátilová s tím, že preference nočních linek se řeší průběžně a nelze vyřešit vše najednou a okamžitě, jak by si řidiči představovali.

Podle ní to navíc nemůže fungovat tak, že šofér zveřejní video nebo jej předá médiím a pracovníci firmy na základě toho jednají. „Takové věci se dějí, ale vždy prostřednictvím vedení dotčených společností, pokud ovšem nechceme podporovat chaos,“ dodává mluvčí.

Komunikační linka v podobě pracovní skupiny složené ze zástupců obou institucí skutečně existuje. „Schází se pravidelně a řeší jednotlivé případy,“ informuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Jak úspěšné jsou podněty řidičů, však není jasné. K předanému dopisu se vedení dopravního podniku nevyjádřilo.

Řidičům jde o průjezdnější město

Podle opozičního zastupitele Adama Zemka (Piráti), kterého téma nesladěných semaforů zvedá opakovaně, se spíš nic neděje. Naopak se mu podle jeho slov ozývají další řidiči i běžní Brňané, kteří jsou nespokojení se současným stavem na silnicích.

163 míst se semafory je na silnicích v Brně.

„Je evidentní, že pro zodpovědného radního ani společnost Brněnské komunikace není preference MHD priorita. Město s dvacetimiliardovým rozpočtem totiž musí být schopné podobné problémy rychle vyřešit,“ je přesvědčený. „Tématu se věnujeme pravidelně, naposledy teď v pondělí,“ odmítá nařčení brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Podle Kábely řidiči nechtějí dopisem „házet špínu“ na správce semaforů ve městě, naopak mu chtějí být nápomocní, aby Brno bylo průjezdnější a deklarovaná preference MHD nezůstávala jen na papíře.

„Nechci říct, že se neřeší nic, je tam drobný posun, ale z našeho pohledu trvá příliš dlouho. Chceme, aby se celý proces zrychlil,“ vysvětluje odborář. Podle něj se zdá, že správce semaforů dnes neví, jak to na křižovatkách v Brně reálně vypadá. „My tyto informace chceme předat. Co s nimi pak udělá, to je věc druhá,“ uzavírá Kábela.