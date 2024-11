Dopravně sevřené Brno si oddechne. Silničáři opět zprůjezdňují hlavní tahy

„Obrovským způsobem se zlepší plynulost dopravy v západní části Brna,“ prohlásil generální ředitel ŘSD Radek Mátl při dnešním oficiálním otevření Bauerovy ulice vedoucí podél veletržního areálu.

Podle náměstka brněnské primátorky Reného Černého (ANO) bude provoz díky úpravám bezpečnější. „Je tady lávka, která propojuje prostor výstaviště s nově vznikající arénou a koupaliště Riviéra,“ poznamenal. Úrovňové přechody zmizely, autobusy získaly nové zastávky.

Mátl svými slovy o plynulosti dopravy mířil vedle dnes zprovozněné stavby především k rozšiřování Žabovřeské na dva pruhy v každém směru o několik set metrů severněji, kde silničáři pracují už dlouhých šest let.

Šoféři tam z úzkých pruhů už pár týdnů vidí položený asfalt s namalovanými pruhy na druhé polovině vozovky. Dosud se po něm však projet nemohou a místo toho postávají v kolonách. Situace se změní až za necelé dva týdny, v noci z 18. na 19. listopadu.

Podle Davida Fialy z brněnské pobočky ŘSD se sice může zdát, že je hotovo, skutečnost je ale jiná. „Nejedná se o běžnou opravu povrchu, ale tunelovou silniční galerii, na kterou jsou kladeny přísné bezpečnostní požadavky. To dnes řešíme. Napojují se veškerá čidla, semafory, ventilátory a vše se zapracovává do provozních plánů, aby bylo jasné, co dělat, když se něco stane,“ vysvětlil.

Čtyři zásadní dopravní stavby, které se letos postupně otevírají: Žabovřeská (červená), Bauerova (oranžová), Gajdošova (zelená) a Tomkovo náměstí (modrá). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Plynulejší cestu měla přinést už v druhé polovině srpna zprovozněná estakáda na Tomkově náměstí na východě Brna. Jenže proud aut se přesměroval z velké části směrem na brněnské Vinohrady a přes den tu semafor od semaforu vozy poskakují desítky minut.

„Je to teď opravdu velice bolavé místo, protože navíc tudy začal jezdit veškerý tranzit do Bílovic nad Svitavou, kde je kvůli sesunutému svahu na druhé příjezdové cestě do této obce od poloviny září uzavírka. Zatížení je opravdu extrémní a navíc navigace přes nás žene i provoz z dálnice,“ přiblížila aktuální stav starostka brněnské městské části Vinohrady Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Částečně podle Ivičičové pomohlo na začátku listopadu zprovoznění rampy na Tomkově náměstí, která již umožňuje řidičům sjet z estakády přímo do Židenic na ulici Karlovu a navazující Gajdošovu. Veškeré práce s dopadem na silniční dopravu kolem estakády skončí v pátek 13. prosince. O navazujícím víkendu se na své původní trasy vrátí i trolejbusové linky jedoucí z Líšně do centra Brna.

Zmíněná Gajdošova je rovněž jedním z hlavních tahů. Kvůli opravě je v současnosti zúžená. Nyní zde vrcholí dokončovací práce, aby se po ní mohlo znovu jezdit ve dvou pruzích oběma směry. Doprava už se přesunula na nově zrekonstruovanou část, stále však jezdí jen po jedné polovině. Kompletně bude tato část ve čtyřech pruzích podle Fialy znovu zprovozněna 22. listopadu.

Nové sjezdy do průmyslové zóny Černovická terasa a k letišti.

Brzdou jsou ovšem na Gajdošovu navazující rekonstruované mosty Otakara Ševčíka. Jejich oprava měla být podle původních plánů hotová také letos. Termín se ale posunul a ŘSD aktuálně hovoří o příštím létě.

V tu dobu už se mohou řidiči těšit na to, že se projedou šesti pruhy po dálnici D1 mezi sjezdy na D52 a D2. Její rozšíření má být hotové příští rok v dubnu, jak dnes znovu zopakoval Radek Mátl. Následně se ovšem silničáři vrhnou na přestavbu křižovatek dálnic D1 a D2.

A pracovat mohou začít za rok i o pár kilometrů východněji v blízkosti průmyslové zóny Černovická terasa. Tamní část Brna už roky čeká na to, až díky novému sjezdu na 200. kilometru vznikne přímé napojení na dálnici. Díky tomu už kamiony nebudou muset jezdit po silnicích kolem domů tamních obyvatel. Z jihu se lépe na dálnici napojí i letiště a tamní velký logistický areál. „Začátkem roku chceme zahájit soutěž,“ dodal Fiala.