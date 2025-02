Rozkopané Brno. Silnic se opraví za 1,6 miliardy, spěchá se i kvůli MotoGP

Největší uzavírky Kounicova od Nerudovy po Šumavskou (Brno-střed): od 18. května do konce letních prázdnin.

od Nerudovy po Šumavskou (Brno-střed): od 18. května do konce letních prázdnin. Křižovatka Křenové a Koliště (Brno-střed): zřejmě od 2. do 29. června.

a Koliště (Brno-střed): zřejmě od 2. do 29. června. Úzká a Uhelná (Brno-střed): letní prázdniny.

a Uhelná (Brno-střed): letní prázdniny. Pisárecký tunel a tunel Hlinky (Pisárky, Nový Lískovec): od 21. července do 20. září.

a tunel Hlinky (Pisárky, Nový Lískovec): od 21. července do 20. září. Poříčí od Heršpické po Bauerovu (Brno-střed): zřejmě od 15. června zhruba na dva měsíce.

od Heršpické po Bauerovu (Brno-střed): zřejmě od 15. června zhruba na dva měsíce. Bubeníčkova pod železničním mostem (Židenice): od 18. května.

pod železničním mostem (Židenice): od 18. května. Kníničská (Komín): začátek neznámý, konec v červenci.

(Komín): začátek neznámý, konec v červenci. Jihlavská (Bohunice, Nový Lískovec): začátek zřejmě na jaře.

(Bohunice, Nový Lískovec): začátek zřejmě na jaře. Svatoplukova a Rokytova (Židenice): první začne zřejmě na jaře, druhá o letních prázdninách.

a Rokytova (Židenice): první začne zřejmě na jaře, druhá o letních prázdninách. Vídeňská od Bohunické po Modřice (Horní a Dolní Heršpice): od 18. května do konce prázdnin.

od Bohunické po Modřice (Horní a Dolní Heršpice): od 18. května do konce prázdnin. Fryčajova (Obřany): od podzimu.

(Obřany): od podzimu. Černovická (Komárov): od 3. března do konce července.