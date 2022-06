Zpomalte dopravu, žádají petice v Brně. Politický tah, reaguje starosta

Problém se podle členů petičního výboru týká šesti ulic na sídlišti i ve staré Líšni – jde o Podruhovu, Houbalovu, Šimáčkovu, Holzovu, Mifkovu a Belcrediho.

„Třeba po Houbalově a Holzově projdou denně stovky dětí kvůli škole. Úseky nejsou dostatečně přehledné a řidiči často překračují povolenou rychlost. Je potřeba podniknout kroky pro zvýšení bezpečnosti chodců a donutit lidi za volantem k dodržování předpisů a zvýšení jejich pozornosti,“ uvádí autorka petice a líšeňská zastupitelka Silvie Dražanová (Spolu v Líšni).

S kolegy proto navrhuje nakreslit na silnice v problematických ulicích optické dopravní značky, jež vytvoří dojem fyzických zpomalovacích prvků. Řešením mohou být i „psychologické“ pruhy na silnici. „U zastávky Elplova v Podruhově ulici by se měl zřídit přechod. Jsou tam také nutné častější policejní kontroly na měření rychlosti. Do Šimáčkovy by šlo umístit zpomalovací retardér,“ nabízí řešení další líšeňská zastupitelka Eliška Vondráčková (Spolu v Líšni).

Jenže místní starosta Břetislav Štefan (ČSSD) hovoří v souvislosti s peticemi o politickém zneužití občanské iniciativy. Jednou z autorek petice je totiž zastupitelka Dražanová a dokument podpořila její stranická kolegyně Vondráčková, jež sedí i v petičním výboru. „Reálně od běžných obyvatel jsem petici nezaznamenal, normálně nám ji přitom na radnici posílají,“ říká Štefan.

Problémů s rychle jezdícími řidiči ve zmiňovaných ulicích si je každopádně vědomý, upozorňuje však, že z úrovně městské části mohou opatření k bezpečnější dopravě maximálně navrhovat. Silnice jsou ve správě Brněnských komunikací.

„Třeba v Belcrediho nám zamítli snížení rychlosti kvůli městské hromadné dopravě. V Podruhově by to chtělo dodržovat padesátku, ale když tam někdo chce zřídit přechod, musí si uvědomit, že ulice je napojující a není přes ni kam dál jít, maximálně ke garážím. V Houbalově jsou zase ostré zatáčky, pořádně rozjet se tam nedá,“ hlásí starosta.

Pod obě petice, z nichž jedna se zabývá situací na sídlišti a druhá ve staré Líšni, zatím její autoři dál sbírají podpisy. Následně chtějí dokumenty předat na magistrátní odbor dopravy, městským radním a policii.

Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) slibuje, že pokud jim na magistrátu petice přistanou na stole, určitě je bude řešit. „Zabýváme se každým podnětem, ať už přijde od městské části, nebo od lidí. Zanalyzujeme jej a vyjádříme se k němu, ale v tuto chvíli konkrétní obsah petic neznáme,“ podotýká Kratochvíl.