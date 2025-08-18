Řidiči v Brně kvůli souběhu uzavírek opět trpí, někteří ignorují zákaz vjezdu

Po rušné ulici Úvoz se od soboty 16. srpna jezdí jen ve směru od Mendlova náměstí. Důvodem je zúžení průjezdu na jeden pruh v křížení s rekonstruovanou Údolní ulicí.
A právě tato křižovatka způsobovala v pondělí ráno největší problémy. Někteří řidiči, kteří si tu předtím ve směru k Mendlově náměstí postáli v koloně, ještě na poslední chvíli odbočili. Jiní však jeli dál i přes zákaz vjezdu s cedulí, že tudy smí projíždět pouze hromadná doprava.
„Kvůli autům, která nerespektují zákaz, nabíraly naše autobusy zpoždění,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Zmíněná zpoždění však nebyla nijak dramatická, ve špičce činila pět až deset minut, mimo špičku ještě kratší dobu.
Vzhledem k objížďkám je nicméně dopravně zatíženo široké okolí Úvozu. „Situace pro řidiče byla v ranní špičce velmi komplikovaná. Nejen kvůli Úvozu, ale také kvůli pracím na křižovatce Nových sadů a Poříčí a přehození jednosměrky v Křídlovické. Vzhledem k tomuto souběhu uzavírek lze se situací těžko něco udělat, řidiči to mají a budou mít složité,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Nejezdit z centra na Nové sady
Policisté usměrňovali provoz na třech křižovatkách, konkrétně Poříčí – Křížová, Hybešova – Václavská a Křížová – Václavská.
„Řidičům doporučujeme, aby vůbec nejezdili na Nové sady ve směru z centra, protože u haly Rondo stejně musí odbočit doprava. Je tam sice vyznačené, že se nedá jet dále, ale málokterý z řidičů dopravní značení pozorně sleduje,“ poznamenal Šváb.
Konec zácpy nebyl vidět. Brněnskou čtvrť ochromila oprava povrchu
Ten šoférům radí se problematickým místům vyhnout, případně si dopředu nastudovat náhradní trasu a pokud možno se vyhnout dopravní špičce. „Je také třeba pozorně sledovat dopravní značení,“ doplnil.
Podle policistů i dopravního podniku se situace během pár dní uklidní, ve středu se navíc má otevřít ulice Žabovřeská.
V pondělí se zkomplikoval také příjezd do Brna ze severu, protože na silnici mezi Blanskem a Lipůvkou začaly provoz kyvadlově řídit semafory. Podle Květoslava Havlíka, mluvčího krajské společnosti Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu v regionu, však na autobusových linkách žádné větší problémy nenastaly.