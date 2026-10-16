Po kolapsu dopravy v Brně upraví značení i semafory. MHD dostane vlastní pruh

V ulici Antonína Procházky má vzniknout vyhrazený pruh pro MHD, v ulici Petra Křivky by mělo být dočasně zrušeno parkování ve prospěch jízdního pruhu a v křižovatce Rybnické a Antonína Procházky by mělo značení umožnit plynulý průjezd do křižovatky z Kohoutovic i z Nového Lískovce.
Tunely jsou zavřené od začátku tohoto týdne až do 20. listopadu kvůli výměně technologií, které jsou již zastaralé a silničáři je několik posledních let udržovali v provozu. Kritici městu i ostatním zainteresovaným stranám vyčítají, že na takto významnou uzavírku s dramatickým dopadem do plynulosti dopravy v jihozápadní části města nijak mimořádně neupozorňovaly, aby se lidé mohli připravit.
Zároveň nikdo nepřipravil žádná dopravní opatření, která by mohla alespoň částečně eliminovat dopady. V pondělí proto řidiči stáli desítky minut v ucpaných ulicích, týkalo se to i trolejbusů či autobusů MHD. Zpoždění dosahovala v mimořádných případech až hodinu.
V dalších dnech se situace mírně zlepšila, protože řidiči už o uzavírce věděli a policisté začali sami řídit některé křižovatky. „Řídíme pětici klíčových křižovatek na objízdných trasách. Posuzovali jsme také možnou změnu signálních plánů u více než dvaceti křižovatek, změnu jsme navrhli u osmi z nich,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Některé podle něj budou navíc propojeny s nejbližšími křižovatkami v okolí, aby se zlepšila plynulost provozu.
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Změna značení by se měla uskutečnit v pondělí ráno nebo přes den. Vyznačený pruh pro MHD by měl pomoci hlavně trolejbusům a autobusům z Kohoutovic, které uvázly v kolonách. Stejně tak by se měl částečně zrychlit přístup do Pisárek od Nového Lískovce.
Silničáři chtěli v Pisáreckých tunelech pracovat už před několika lety, ale nestihli včas dokončit výběrové řízení a město potom už usilovalo o odložení termínu o několik let kvůli velkým dopravním stavbám v okolí. Stavěl se totiž velký městský okruh v Žabovřeské ulici, přestavovala se Bauerova ulice, rozkopaná byla dlouhé měsíce také Jihlavská ulice a stavěla se multifunkční hala na výstavišti.
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12. října 2026