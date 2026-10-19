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Kolony kvůli uzavírce tunelů v Brně dál trvají, od středy se chystají další opatření

Marek Osouch
  11:34
O naprostém kolapsu dopravy se dalo hovořit před týdnem, když se řidiči první den potýkali s uzavírkou Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky. V pondělí byla situace mnohem lepší i díky sérii nových opatření, řidiči i cestující MHD ale stále musejí počítat se zpožděním. Další kroky proto budou následovat.

Doprava od brněnských částí Kohoutovice i Nový Lískovec, kudy řidiči přijíždějí od dálnice D1, byla i dnes ráno hustá, nicméně mnohem lepší než před týdnem.

Složitá dopravní situace kvůli uzavřenému Pisáreckému tunelu a tunelu Hlinky se v pondělí 19. října 2026 zlepšila, vozy MHD ale dál nabíraly klidně 20 minut zpoždění.
Složitá dopravní situace kvůli uzavřenému Pisáreckému tunelu a tunelu Hlinky se v pondělí 19. října 2026 zlepšila, vozy MHD ale dál nabíraly klidně 20 minut zpoždění.
Složitá dopravní situace kvůli uzavřenému Pisáreckému tunelu a tunelu Hlinky se v pondělí 19. října 2026 zlepšila, vozy MHD ale dál nabíraly klidně 20 minut zpoždění.
Složitá dopravní situace kvůli uzavřenému Pisáreckému tunelu a tunelu Hlinky se v pondělí 19. října 2026 zlepšila, vozy MHD ale dál nabíraly klidně 20 minut zpoždění.
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Řidiči si sice opět postáli, tentokrát však už „jen“ zhruba deset minut, než projeli nejužšími hrdly. I podle policistů je ale situace výrazně lepší než minulý týden. „Přijatá opatření se jednoznačně osvědčila,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůza.

Právě policisté od minulého týdne řídí dopravu na nejkritičtějších křižovatkách. Semafory podle jeho provozovatele, městské společnosti Brněnské komunikace, už nebyly schopny dopravu efektivně řídit, takže před týdnem nastal úplný dopravní kolaps.

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„Díky nově přijatým opatřením se dostáváme na maximální zpoždění ve špičce kolem 20 minut,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková.

Nemyslí tím jen řízení křižovatek policisty, kterou si chválí, ale i ode dneška zavedený speciální pruh pro autobusy ze směru od Kohoutovic nebo řadicí pruh v ulici Petra Křivky, který pomáhá vozům MHD jedoucím z Kamenného vrchu dojet bez problému k terminálu u bohunické fakultní nemocnice.

Posilové tramvaje nahradí zpožďující se linky

Jak ale správně upozorňuje dopravní podnik, stále tyto zásahy nejsou dostatečné, aby především trolejbusové linky 25, 26 a 37 a rovněž ty autobusové s označením 52, E56 a 68 dodržovaly jízdní řád a cestující se na ně mohli spolehnout.

Městský dopravce proto od středy dočasně omezí počet některých autobusových a trolejbusových spojů v lokalitě, díky čemuž si slibuje větší spolehlivost dojezdu u těch dalších podle jízdního řádu.

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Naopak ve stejný den navýší počet spojů na lince 37, které pojedou až k terminálu Nemocnice Bohunice. Doposud sem zajíždí každý druhý nebo třetí spoj, nyní to budou ve špičkách všechny. Tato změna poslouží k usnadnění přestupu cestujících na spolehlivější tramvajovou dopravu.

„Současně ve špičkách pracovních dnů DPMB zavede posilovou tramvajovou linku P6, která pojede v úseku Nemocnice Bohunice – Mendlovo náměstí,“ doplnila Tomaštíková. Linka bude pomocí pro obyvatele Kohoutovic a Kamenného vrchu, ale také alternativou pro cestující z trolejbusové linky 25.

Úpravy jsou i reakcí na analýzu dat systému automatického počítání cestujících. Ta ukazují pokles cestujících na dotčených linkách, u autobusů na lince E56, která by měla být expresní, dokonce až o polovinu, a naopak jejich přeliv právě do tramvajové dopravy.

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