Nová estakáda v Brně zrychlí dopravu přes město, autům se otevře v neděli

Pro mnohé řidiče z Brna i těch, kteří krajským městem jen projíždějí, přinese tato stavba o délce 1,3 kilometru za více než 2,5 miliardy zásadní zlepšení a zrychlení dopravy.

„Tato silnice se otevře oproti plánu v předstihu čtyř měsíců, napomůže to konci léta a začátku školního roku,“ poznamenal ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s tím, že tudy denně projede 40 tisíc aut. Jeho stranická kolegyně, brněnská primátorka Markéta Vaňková doplnila, že město Brno se podílí na celé stavbě sumou přesahující půl miliardy, a to na různých okolních rampách komunikacích včetně chodníků a zastávek.

Řidiči od neděle při cestě ve směru na jihovýchod vjedou do dnes ještě zavřeného tubusu a za ním už pojedou po nové estakádě až dvacet metrů vysoko nad okolní zástavbou přes silnice, řeku Svitavu i celý železniční koridor přímo v úseku nákladního maloměřického nádraží.

Cesta by jim měla trvat opravdu velmi krátkou dobu oproti situaci v minulosti, kdy stávali dlouhé kolony na několika semaforech hned za výjezdem z tunelů a posouvali se jen velmi pomalu. „Já si myslím, že se bude dát od tunelů na okraj Vinohrad dostat za jeden a půl minuty,“ odhaduje šéf brněnské pobočky Ředitelství a silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala a zmiňuje přitom výjezd v ulici Rokytově, kudy dnes vede hlavní trasa právě na brněnské Vinohrady.

Na připojení do této ulice jsou ovšem semafory, a tak tady může nastat menší zdržení. Silničáři a zástupci stavební firmy jsou ale přesvědčeni, že napojení na Rokytovu bude bezproblémové.

V noci na neděli se prozatím otevře průjezd od tunelu na vyústění na ulici Rokytovu a opačným směrem, nepůjde však ještě na estakádu najet z okolních ulic, jako je například Provazníkova nebo Karlova.

Uzavře se Provazníkova, MHD projede

Právě úsek Provazníkovy od Dukelské třídy ve směru k Merhautově se nově kvůli pokračujícím stavebním pracím uzavře pro osobní auta, průjezd bude umožněn jen vozům MHD, a bude tak nejspíš představovat největší komplikaci v příštích týdnech. Stejný případ je rampa v Karlově ulici.

I proto ostatně částečně doznají změn linky MHD. „Od Tomkova náměstí ve směru na Židenice či Vinohrady budeme muset jet přes estakádu a na jejím konci buď odbočit vpravo do Židenic, nebo vlevo na Vinohrady. V opačném směru jedeme beze změny kolem kasáren na Tomkovo náměstí,“ přiblížil provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Ze směru od Obřan pak podle něj bude zatím možná jízda do centra pouze Valchařskou, protože rekonstrukce zmíněné Karlovy ještě nebude dokončená. Opačný směr opět normálně pojede. „Obě tato omezení skončí v říjnu,“ dodal Seitl s tím, že trolejbusové linky 25 a 26, které dnes končí v zastávce Štefánikova čtvrť, začnou na svou běžnou konečnou v Líšni jezdit v polovině prosince.

V prosinci se má už celá stavba kompletně zprovoznit, do poloviny příštího roku pak ještě potrvají dokončovací práce na chodnících, cyklostezkách nebo lávce přes řeku podél silničních mostů. Ta je sice už roky na místě usazená, ale nepřístupná. „Ona byla na začátku zpřístupněna, ale s ohledem na bezpečnost a blízkost sousedního staveniště se zamezilo vstupu na ni,“ vysvětlil Fiala z ŘSD.

Do dnešních 18 hodin mají lidé také možnost jít se ještě naposledy pěšky projít po nové stavbě, než na ni v neděli vjedou auta, a například se i zchladit do tunelu. O minulou procházku s výhledem na Brno byl velký zájem.

9. září 2023

Mostní estakáda už je každopádně připravena na pokračování do tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Podle ministra se má „v krátké době“ začít razit průzkumná štola, která silničářům odhalí, jaké podloží se v kopci nachází a jakou tedy využít technologii na stavbu tunelu, který by měl vyústit u ulice Jedovnické nedaleko brněnského Zetoru.

Průzkumná štola by měla být dokončena za tři roky. Poté bude následovat dokončení vyřízení veškerých povolení a výběr stavební firmy. Tady by se do práce podle plánů silničářů měla pustit v roce 2028. Poprvé se pak lidé projedou tunelem o čtyři roky později.

O něco dříve má být hotová navazující část za vyústěním z tunelu zvaná Ostravská radiála, která zlepší napojení na Ostravskou, tedy výpadovku na dálnici D1 právě ve směru na Ostravu, stejně tak vznikne nová propojka ve směru na jih k dálnici D2. S dokončením tohoto napojení u křížení obou dopravních tepen se počítá v roce 2033.