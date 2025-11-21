Zpoplatnit vjezd a zavést dvacítku, navrhují politici, jak zklidnit střed Znojma

Karolína Kučerová
  6:03
Maximální rychlost 20 kilometrů v hodině, zpoplatnění vjezdu, podpora cyklistických a pěších tras či změna parkovacího systému. To jsou návrhy na proměnu historického centra Znojma, které by měly pomoci zklidnit dopravu.
Horní náměstí, Znojmo

Horní náměstí, Znojmo | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Horní náměstí, Znojmo (březen 2020)
Horní náměstí, Znojmo (březen 2020)
Horní náměstí ve Znojmě je zrekonstruované přes deset let.
Horní náměstí ve Znojmě je zrekonstruované přes deset let.
8 fotografií

„Analýzy ukázaly, že tu denně vjíždí asi šest tisíc aut, přičemž většina z nich zůstává méně než patnáct minut. Takto vysoký podíl tranzitní dopravy a krátkých zastávek zatěžuje ulice historického jádra, snižuje dostupnost parkování a zvyšuje rizika pro pěší i cyklisty,“ říká místostarosta města Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

A dodává, že radnice usiluje o to, aby se centrum stalo přívětivějším místem pro život, podnikání i návštěvy, avšak se zachováním dostupnosti pro služby a nákupy.

Po tom místní volají už dlouho, vznikly i petice. „Úzké ulice byly původně navrženy pro pěší, maximálně pro koňské povozy. V jiných městech je do takových lokalit vjezd autům výrazně omezen, mnohdy i vyloučen,“ předkládá argument jeden z iniciátorů petice.

Nyní by se mohl dočkat změny. Město si nechalo od Centra dopravního výzkumu v Brně zpracovat studii, v níž odborníci po půlroční analýze vytyčili několik opatření. „Pokud nebude mnoho připomínek, bude možné vybrané změny zavést už do konce roku,“ avizuje místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Jako první bod výzkumníci zmínili přeměnu některých zón 30 na sdílené, tedy takové, kde jsou si pěší, cyklisté i motoristé rovnocenni, případně pěší zóny. Toto opatření sníží povolenou rychlost na 20 km/h.

„Týkalo by se to zejména úzkých částí ulic nebo vjezdů a výjezdů z náměstí, kde je mnoho chodců. Díky tomu se sníží riziko nehod, ale zároveň to nijak neomezí plynulost dopravy,“ stojí ve studii s dovětkem, že tento krok je vhodné doplnit o doprovodná opatření uvnitř zóny.

Mezi možnosti patří změna dlažby, sloupky, zúžení dopravního prostoru, měření rychlosti nebo dlážděné berlínské polštáře, které slouží jako retardéry. Variantou je i pěší zóna v celém historickém centru, nebo půl na půl se sdílenou zónou.

Podnikatelé mají obavy

Ve hře je rovněž zpoplatnění vjezdu, které oproti celoplošné pěší zóně představuje menší omezení. „Z důvodu památkové ochrany však není možné využít závorový systém. Výsuvné sloupky mohou být zase provozně komplikované v případě velké intenzity aut. V obou případech je nutné počítat s administrací mnoha plateb během dne. Bylo by tedy nutné vytvořit systém, při kterém by nedocházelo k vytváření kolon při vjezdech nebo výjezdech, a tím třeba i k omezení veřejné dopravy,“ upozorňuje studie.

Podle Malačky by se však v případě placeného vjezdu jednalo o velký zásah, který by mohl přinést spory. „Už to tu dříve fungovalo a bylo to velké téma. Tehdy se dala závora pryč. Nyní ale vnímám čím dál tím větší počet lidí, kteří by něco podobného kvůli klidnějšímu centru znovu ocenili. Na druhou stranu tu jsou podnikatelé, kteří se bojí. Omezený vjezd do centra by jim mohl negativně zasáhnout do provozu a prosperity živností,“ komentuje s tím, že by bylo pravděpodobně nutné toto opatření projednat jako samostatný bod na zasedání zastupitelstva.

Autoři studie dále podporují vytvoření lepších podmínek pro pěší a cyklisty. „Mnoho každodenních cest ve Znojmě je v délce do jednoho až dvou kilometrů. Tuto vzdálenost jsou lidé ochotni absolvovat pěšky nebo na kole, pokud k tomu mají přímé, bezpečné a komfortní trasy,“ poukazují.

Parkování v centru bude nejdražší, jinde levnější

Zásadním tématem je také parkování. Odborníci se domnívají, že vhodným nastavením cen lze řidiče motivovat k preferenci stání v méně atraktivních lokalitách mimo centrum města. Navrhují proto parkovací plochy rozdělit na čtyři cenová pásma, přičemž to nejdražší by se nacházelo právě v jádru města.

Pro změnu parkovacího systému radnice připravuje samostatný plán. „V současné době se na něm teprve pracuje. Představit jej chce vedení příští rok, na případných změnách by se však začalo pracovat až na podzim po volbách,“ avizuje mluvčí města Petra Šuláková.

Z lukrativních pozemků je „džungle“. Znojmo a podnikatel se nemohou dohodnout

Změnu směrem k přehlednějšímu a dostupnějšímu parkování si chválí například Znojemská Beseda, která se zaměřuje na podporu cestovního ruchu a kultury ve městě. „Právě s tím mívají turisté největší problém. Nejenže počet míst není dostatečný, ale mnohdy je pro ně nepřehledné, kde mohou zaparkovat, a kde ne,“ podotýká ředitel příspěvkové organizace Jaroslav Chaloupecký.

Na vlastní kůži to v červenci pocítil také čtenář iDNES.cz, který využil parkoviště na znojemském Horním náměstí. Auto nechal na místě určeném pouze pro držitele parkovací karty, což však podle jeho slov nebylo viditelně označené. „Dostali jsme tak pokutu navzdory zaplacenému parkování. Potřeba parkovací karty totiž není intuitivně k vidění, na rozdíl od parkovacích automatů,“ postěžoval si.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

Sudetoněmecký sjezd by se příští rok mohl konat v Brně. Uvedl to nejvyšší...

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) oznámilo, že se sjezd sudetských Němců příští rok uskuteční v Brně. Organizace zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich...

20. listopadu 2025  12:59,  aktualizováno  17:17

Lidem vadí stav toalet v oblíbeném centru, hlasují pro „spláchnutí minulosti“

Středisko volného času Lužánky sídlí v historické budově uprostřed brněnského...

Stovky brněnských dětí každý den zamíří do kroužků ve Středisku volného času uprostřed Lužánek. Budova v centru největšího brněnského parku slouží v nemálo případech i kolemjdoucím, když si potřebují...

20. listopadu 2025  16:24

Zemřel brněnský basketbalový patriot Zdeněk Konečný. Bylo mu 89 let

NA DOSKOKU. Pro míč se ve finále PMEZ 1964 tlačí hráči Spartaku Brno i Realu...

Po dlouhé nemoci zemřel v Brně bývalý basketbalový reprezentant Zdeněk Konečný. Účastníkovi olympijských her v Římě v roce 1960, kde Československo obsadilo páté místo, bylo 89 let.

20. listopadu 2025  15:21

Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla...

20. listopadu 2025  14:58

Žabiny posílily tým, přichází kanadská reprezentantka i pivotka z Duke

Shay Colleyová mezi spoluhráčkami z kanadské reprezentace

Basketbalistky Žabin Brno doplnily v reprezentační pauze kádr, přišla kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. Premiéru v dresu českého vicemistra si odbydou v sobotu...

20. listopadu 2025  11:44

Bitva u Slavkova 2025 bude na větším prostoru a naposledy s Napoleonem z USA

Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...

Letošní 220. výročí bitvy u Slavkova, významného střetu Napoleonských válek, nabídne zájemcům atraktivní program v rámci vzpomínková akce Austerlitz 2025. Rekonstrukce bitvy, pietní ceremoniál a...

20. listopadu 2025  10:09

Průjezd kolem stojanů benzinky byl opilému cizinci úzký, trefil sloup u nádrží

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Vypadalo to, jako by si šestadvacetiletý Ukrajinec za volantem tmavého vozu Audi spletl brzdový pedál s plynem. Vycouvat z parkoviště u čerpací stanice na Břeclavsku ještě zvládl, následný odjezd...

20. listopadu 2025  9:18

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:35

Vydrží koalice ODS a ANO? Rok před obecními volbami stoupá napětí nejen v Brně

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Zatímco v Brně se už půl roku snaží krajská šéfka a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová neúspěšně donutit své stranické kolegy, aby ukončili spolupráci s ODS ve vedení města kvůli údajnému...

19. listopadu 2025  10:03,  aktualizováno  17:27

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

19. listopadu 2025  16:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vedení Národního divadla Brno se chopí dramaturg a syn skladatele Štědroně

Petr Štědroň

Zatímco současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser se vydá do Prahy šéfovat „zlaté kapličce“, do Brna se z hlavního města vrátí Petr Štědroň. Nynější šéf Divadla Na zábradlí, který je...

19. listopadu 2025  15:50

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

19. listopadu 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.