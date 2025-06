Auta popojížděla krokem minimálně od křížení Koliště s Lidickou u Moravského náměstí. Kdo jel dál směrem dolů až k Dornychu, musel se obrnit trpělivostí. Řidiči se většinou posouvali velice pomalu, v jednu chvíli maximálně o pár desítek metrů, když provoz trochu uvolnila zelená na semaforu.

Problém s velice ztíženou průjezdností okusila také sanitka, která se chtěla dostat dál kolonou ve spodní části Koliště a pokračovat po Dornychu. Zácpou se musela takzvaně prokousat a z křižovatky se pak dostala rychleji, než možná její řidič předpokládal, jen díky tomu, že využila dva zavřené pruhy. Za ní následovali dva nepoctiví šoféři, kteří už zřejmě v koloně ztratili trpělivost.

Policisté složitou situaci od rána monitorují a zjišťují, zda by se dalo dopravě nějak ulevit. „Když se provoz zúží ze čtyř pruhů do dvou, a kapacita silnice se tak sníží o polovinu, může se to nějak projevit. Řidiči proto musí zejména v ranní a odpolední špičce očekávat dlouhé kolony,“ konstatoval policejní mluvčí Petr Vala s tím, že by šoféři měli sledovat aktuální stav a využít případně objízdné trasy.

Z rozkopané křižovatky mají řidiči možnost jet kvůli omezení pouze jedním pruhem rovně na Dornych a jedním pruhem doleva do Křenové. Prostřední dva pruhy jsou neprůjezdné, do zbylých se musí auta definitivně zařadit nejpozději několik desítek metrů před křížením.

Že se řidiči musí připravit na ještě větší dopravní komplikace než obvykle, protože kolaps v jednom z nejrušnějších míst ve městě nastává celkem běžně, avizovala dopředu koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová. „Určitě jde o velký zásah do dopravy, Koliště je pořád plné,“ upozornila.

Pondělním ránem započaté omezení ve frekventované křižovatce potrvá téměř celý měsíc, pracovníci vodáren odtud zmizí v neděli 29. června. Prakticky do středu křižovatky umisťují šachtu kvůli výměně kanalizace z roku 1905. „Kanalizace se nachází pod železničním viaduktem v křižovatce ulic Benešova, Koliště, Křenová a Dornych, vyměníme ji v délce necelých 60 metrů,“ přiblížila už dřív mluvčí vodáren Renata Hermanová.

Vodárny se připojily k železničářům, kteří od konce března opravují přilehlý železniční viadukt. Kvůli rekonstrukci šoféři po celou dobu nemohou pod konstrukcí projet. Už tak zapeklitý silniční provoz v okolí hlavního nádraží dostal od pondělí další ránu. Lze očekávat, že podobné obrázky jako v pondělí ráno budou k vidění ve špičkách i v dalších dnech a týdnech.