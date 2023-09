Domov pro seniory čeká demolice, postaví místo něj nový. Plán dráždí nejistotou

Pro kolik obyvatel a kde jsou zajištěna náhradní místa, to na nedávné besedě brněnský náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS) nespecifikoval. Jen obecně sdělil, že ředitelé dalších městských domovů jsou na příjem klientů z Nopovy připraveni.

To ovšem zároveň znamená také prodloužení pořadníků pro ostatní, kteří už dnes čekají i několik let na místo v domově v závislosti na tom, jak akutní péči důchodci potřebují. „Z mého pohledu není jiná alternativa než demolice a stavba nového domova,“ uvedl Kerndl s tím, že technický stav budovy je dnes velmi špatný a oprava stávajícího objektu s potenciální přístavbou by nebyla efektivní.

„Kromě toho je asi 400 lůžek v nestátních organizacích, pak je také možnost v krajských,“ doplnil Kerndla vedoucí sociálního odboru brněnského magistrátu Jan Polák. To ale některé posluchače debaty spíš vyděsilo, než uklidnilo – tedy že by za pár měsíců jezdili na návštěvy přes celé město, ne-li půl kraje.

Zároveň se lidé bojí toho, že jejich příbuzní budou po opuštění vlastního obydlí znovu vytrháváni z jednoho prostředí a přesouváni jinam. Byli by raději, kdyby se zbourala část stávajícího objektu a v další ještě domov fungoval, aby senioři, kteří na tom kolikrát již nejsou duševně dobře, nemuseli měnit známé prostředí.

„Rozumím obavám rodinných příslušníků, přiznávám, že pro mnohé to nebude jednoduché, ale vyhodnotili jsme to jako nejlepší variantu,“ zopakoval Kerndl s tím, že si myslí, že život „na stavbě“ by byl pro seniory ještě horší.

Podle nastíněného harmonogramu má od dubna příštího roku začít postupné uvolňování budovy s tím, že do října 2024 chtějí vyprázdnit pavilon B, do května následujícího roku poté pavilon A. V létě 2025 pak má začít demolice, na niž hned naváže výstavba, aby bylo v září 2027 hotovo.

Město nahradí soukromník

Jenže má to svá „ale“. Nejen v tom, jestli se vůbec termín stihne, když ještě není vůbec vyřízené stavební povolení. Jak ostatně účastníci upozornili, stále se nestaví zdravotně-sociální komplex na Červeném kopci, jehož podobu Brno představilo už před pěti lety.

V případě Nopovy se do investice za 650 milionů korun nepouští město, ale soukromník, který má být poté i provozovatelem namísto Brna, jak je to nyní. Do tohoto postupu se magistrát, jenž bude objekt vlastnit a investici následujících třicet let splácet, podle Kerndla pouští z toho důvodu, že na nový domov nemá peníze.

Jeho argument ale odmítá opozice. „Pokud jde sedm miliard na hokejovou halu, zcela určitě jsou prostředky i na to, aby se dala řešit sociální péče. Není potřeba se tady balamutit tím, že Brno nemá na zajištění péče o své občany a musí to za něj udělat někdo jiný,“ prohlásil na nedávné schůzi zastupitelů opozičník Matěj Hollan (Žít Brno).

„Samozřejmě je to vždycky na nějakém kolektivním rozhodnutí politické reprezentace, jakým velkým strategickým projektům se dá to prvenství,“ reagoval na jeho slova Kerndl.

Radní už před časem schválili, že soukromým investorem a následně i provozovatelem se stane firma BeneVita podnikatele Jiřího Duška. Hollan přitom upozorňuje, že tato společnost žádné podobné zařízení dnes neprovozuje. To potvrdil i Dušek s vysvětlením, že síť domovů prodali, aby získali peníze a mohli se soustředit právě na brněnský projekt.

Domovy, které BeneVita relativně nedávno vybudovala, dnes provozuje skupina Penta, předchozí firmu Anavita Dušek už dříve po třech letech hospodářských ztrát a vybudování čtyř ústavů přepustil zase společnosti SeneCura.

Otazníky kolem peněz

MF DNES už navíc dříve popsala nestandardní praktiky společnosti BeneVita, která si v domově v Radimovicích na Liberecku nad rámec klasických plateb účtovala další nemalé částky. Dušek tehdy tvrdil, že na peníze má nárok. Domov ale byl zařazený v síti sociálních služeb, dostával dotace od státu a kraje a podle zákona má jasně stanoveno, kolik může chtít přímo od klientů či jejich rodin.

Hollan tak mluví „o hazardu se životy lidí“, jiní se ptají, kdo zajistí, že skutečně půjde o sociální službu, a ne o „byznys za peníze daňových poplatníků“. Kerndl i Dušek se snaží všechny uklidnit, že vše bude ošetřené ve smlouvě s městem. Ta však dosud nikde není zveřejněná, a to i proto, že ji radní dosud neschválili. Podle náměstka ji mají dostat na stůl v nejbližších týdnech.

Brno navíc potřebuje jít ruku v ruce s vedením hejtmanství, aby byl nový domov v síti sociálních služeb a měl nárok na potřebné dotace, jinak veškerou péči uhradí rodiny. Jihomoravská radní pro sociální politiku Jana Leitnerová (Piráti) ale na dotaz MF DNES sdělila, že nyní nedokáže garantovat, že nový domov do sítě krajská reprezentace zařadí.

Důvodem je i to, že hejtmanství si vytyčilo cíl podpory spíše menších zařízení než nových obřích ústavů s 300 lůžky, který má na Nopově vyrůst. „Rozhodnutí vedení města respektujeme a možná rizika vzhledem k plánované změně legislativy, financování a také strategickému směřování kraje jsme vedení města sdělili,“ prohlásila.