Video, které zachycuje incident z úterního rána, se objevilo ve facebookové skupině Břeclaváci. Zachycuje dodávku s přívěsem na železničním přejezdu mezi Hruškami a Břeclaví, která se jen tak tak vyhnula osobnímu vlaku. Závory v tu chvíli byly dole, zároveň blikala výstražná světla.
„Přijíždějící osobní vlak musel reagovat nouzovým brzděním. Naštěstí nedošlo ke střetu a nikdo nebyl zraněn,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.
Policistům se podařilo mladého řidiče z ciziny ztotožnit. „Není vyloučeno, že v krajním případě by se mohlo z jeho strany jednat o veřejné ohrožení,“ poznamenal Vala.
Policisté žádají svědky, aby jim poskytli informace o dění na přejezdu na tísňovou linku 158. Zároveň poptávají videozáznamy. „Zajímá nás hlavně, jakým způsobem se řidič na přejezd dostal,“ řekl Vala.