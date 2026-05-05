Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

  14:17
Doslova pár centimetrů chybělo k tragédii na železničním přejezdu na Břeclavsku. Mezi závorami tam zůstala stát dodávka s přívěsem naloženým auty, která až na poslední chvíli popojela z kolejí před blížícím se osobním vlakem. Mladého řidiče z ciziny ztotožnili policisté, kteří žádají o další svědectví.
foto: Jaroslav Halamka, iDNES.cz

Video, které zachycuje incident z úterního rána, se objevilo ve facebookové skupině Břeclaváci. Zachycuje dodávku s přívěsem na železničním přejezdu mezi Hruškami a Břeclaví, která se jen tak tak vyhnula osobnímu vlaku. Závory v tu chvíli byly dole, zároveň blikala výstražná světla.

„Přijíždějící osobní vlak musel reagovat nouzovým brzděním. Naštěstí nedošlo ke střetu a nikdo nebyl zraněn,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Policistům se podařilo mladého řidiče z ciziny ztotožnit. „Není vyloučeno, že v krajním případě by se mohlo z jeho strany jednat o veřejné ohrožení,“ poznamenal Vala.

Policisté žádají svědky, aby jim poskytli informace o dění na přejezdu na tísňovou linku 158. Zároveň poptávají videozáznamy. „Zajímá nás hlavně, jakým způsobem se řidič na přejezd dostal,“ řekl Vala.

Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

