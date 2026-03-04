Nesplnili zakázku, mají dluhy. Brno chce dodavatele fotovoltaiky poslat do konkursu

Marek Osouch
  8:30
Sázka na polského dodavatele solárních panelů se Brnu šeredně nevyplatila. Už loni na jaře městská společnost řešící fotovoltaiku s názvem SAKO Brno Solar sice dodavatelské firmě Columbus Energy za prodlení i špatným průběhem prací vypověděla smlouvu, dosud od ní ale nevymohla žádné smluvní pokuty. Firma dluží i mzdy svým zaměstnancům.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý obhlíží dokončenou instalaci solární elektrárny na střeše. | foto: Magistrát města Brna

Firma měla solárními panely za 36 milionů osadit čtyřicítku střech městských budov, například škol a školek. Jenže do provozu neuvedla ani jednu elektrárnu, takže loni s ní městská firma rozvázala smlouvu.

Tehdy zároveň předseda představenstva a náměstek brněnské primátorky René Černý (dříve ANO) tvrdil, že na tom nebude městská firma nijak tratit. „Zaplatili jsme jen za materiál, který máme, tedy zhruba 40 procent ceny. Navíc budeme po firmě vymáhat smluvní pokutu téměř 14 milionů korun,“ sdělil tehdy náměstek.

Jenže ze smluvní pokuty nakonec vyčíslené na necelých 13 milionů zatím městská firma nic neviděla, marně posílala i opakované výzvy k zaplacení. Minulý týden tak jako další krok doputoval na Krajský soud v Ostravě, kde je firma vedená, insolvenční návrh. Podnik města Brna se chce domoci alespoň nějakých peněz z rozprodeje majetku po případném vyhlášeném krachu firmy.

Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

„Dlužník má navíc další věřitele s peněžitými pohledávkami po lhůtě splatnosti. Dlužník své závazky dlouhodobě neplní a dostal se do situace, kdy není schopen hradit své dluhy,“ stojí v insolvenčním návrhu brněnské městské firmy.

Columbus nehradil nejen faktury dodavatelům, ale nevyplácel ani mzdy vlastním zaměstnancům. „Dluží více než 2,5 milionu korun sedmnácti zaměstnancům mzdy za květen až července 2025,“ sdělil iDNES.cz jeden z bývalých pracovníků firmy. Několik z nich už se k insolvenčnímu řízení připojilo.

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Jak se firma k situaci postaví, je otázkou. Dotazy iDNES.cz se ze dvou e-mailových adres společnosti vracely zpět jako nedoručené. Dohledatelné telefonní číslo na brněnskou centrálu bylo nefunkční. Na poslední dotazy z loňského května firma dodnes nereagovala.

Jak je však zřejmé z obchodního rejstříku, Poláci si loni v srpnu v Česku založili jinou firmu s téměř stejným názvem – Columbus Energy Service. Ta může fungovat dál, jí se totiž žádný možný postih v tuto chvíli netýká.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

Nesplnili zakázku, mají dluhy. Brno chce dodavatele fotovoltaiky poslat do konkursu

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Sázka na polského dodavatele solárních panelů se Brnu šeredně nevyplatila. Už loni na jaře městská společnost řešící fotovoltaiku s názvem SAKO Brno Solar sice dodavatelské firmě Columbus Energy za...

4. března 2026  8:30

Centrum Brna zkrášlí stovky nových stromů, růstu pomůže speciální podzemní systém

Takto by mohla v budoucnu vypadat ulice Kobližná v centru Brna.

Pouze se kácí a nesází, zní častá stížnost Brňanů, když nejen z ulic v centru mizí stromy. Naposledy takto padly kvůli opravám dva javory v České ulici. Podle odborníků však nebyly v dobrém stavu,...

4. března 2026  5:28

Hubnutí s lékařem je úspěšnější, tvrdí odborníci. Pomáhá i nový typ operace

Léčbu obezity na brněnské SurGal Clinic podstoupila také Kristína Vébrová.

S nadváhou, nebo dokonce obezitou se potýká více než 60 procent dospělých v Česku. V brněnských nemocnicích najdou odborníky, kteří jim mohou pomoci. Pokud se pacientovi dlouhodobě nedaří zhubnout a...

3. března 2026  16:58

Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně

Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat...

Brněnští zastupitelé se budou na dubnovém jednání věnovat sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit od 22. do 25. května. Dohodli se na tom na úterním zasedání, kterého se zúčastnily asi...

3. března 2026  13:24,  aktualizováno  14:26

Soud snížil trest za pokus o otravu metanolem. Oběť i učitelky zachránil gin

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud v úterý snížil trest dvaadvacetiletému muži ze sedmi na pět let vězení za pokus o vraždu metanolem na Kroměřížsku. Mladistvé, která jed podle obžaloby nalila spolužákovi do...

3. března 2026  13:49

GLOSA: Jak se ANO snaží kritizovat vedení Brna, když u všeho tři roky svítilo

Tisková konference zastupitelů hnutí ANO 3. března 2026, na kterou dorazil...

Hnutí ANO nemá v Brně opoziční práci jednoduchou, když předchozí tři roky všechna rozhodnutí „peklo“ v jedné náruči s dalšími stranami ve vedení města v čele s ODS. Jde to jen těžko popřít. Jako terč...

3. března 2026  12:24

V napjaté situaci vidí zájemci z Česka příležitost, volají mi, líčí makléřka z Dubaje

Premium
Realitní makléřka Jana Zapletalová z Dubaje

Svůj život v Dubaji, kam se odstěhovala v roce 2021, označuje za splněný sen. V sobotu zde však Jana Zapletalová prožila chvíle hrůzy, když se ocitla v blízkosti íránského útoku. „Byl to obrovský...

3. března 2026  12:12

Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta...

Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým...

3. března 2026  6:02

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  15:56

Z okna jsme viděli útok, protiraketové kryty tu nemají, líčí Češka z Emirátů

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

V noci na pondělí se měla vracet do Česka, ale kvůli třaskavému dění okolo Íránu bylo nebe pro komerční lety uzavřeno. Lékařka Ludmila Břoušková z Blanska tak dál zůstává v Abú Zabí ve Spojených...

2. března 2026  15:30

Advantage Consulting, s.r.o.
MECHANIK KE STROJŮM - OKAMŽITÝ NÁSTUP!

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 45 000 - 51 500 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  13:26

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.