Platí hypotéku na dům, který zbourali jako černou stavbu. Pár se chce soudit

Karolína Kučerová
  13:15
Velká hromada suti a vedle ní odstavený bagr. To je vše, co zbylo z domu rodiny Sklenářových v Dobšicích na Znojemsku. Budovu úřady označily za černou stavbu a nařídily demolici. Přestože proti tomuto rozhodnutí majitelé dlouhodobě bojovali, úspěšní nebyli – před třemi týdny přijely bagry a dům srovnaly se zemí. Tím ale podle Sklenářových kauza neskončila. Dále chtějí postupovat soudní cestou.

Sklenářovi si stojí za tím, že stavba byla zbořena neoprávněně a na základě sesbíraných dokumentů to chtějí doložit.

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu, zboural bagr. (28. dubna 2026)
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu, zboural bagr. Majitel s ženou zkroušeně sledovali, jak jejich dům mizí. (28. dubna 2026)
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu, zboural bagr. Majitel s ženou zkroušeně sledovali, jak jejich dům mizí. (28. dubna 2026)
„Nenecháme to jenom tak. Vzali nám jediné co máme, nemáme žádné jiné domy, nemáme vůbec nic. Bylo to za tvrdě vydělané peníze a na ten dům ještě splácíme hypotéku. A exekutor i vedení města Znojma nám to sebrali,“ stěžuje si ve videu na sociálních sítích Irena Hammerová.

Konkrétní kroky zatím společně se svým partnerem Františkem Sklenářem zmínit nechtěla, ale již dříve avizovali, že „poženou věc k soudům.“

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Poukazují zejména na to, že v rámci celé kauzy chybí institucím některé spisy, jsou v nich někdy špatné informace nebo chybí data. „Když jsme se před rokem k těmto spisům k domu dostali, zjistili jsme, že tam mají třeba vyfocenou úplně jinou stavbu. Byli jsme z toho zděšeni,“ říká Hammerová.

Kromě toho pár nesouhlasí se způsobem, jakým se dům boural. „Měla to být demontáž, ale tohle bylo rozbíjení a rozsekávání. Měl jsem tam spoustu věcí za více jak milion korun, které mohly být odborně demontovány,“ poukazuje Sklenář. Mělo jít například o zábradlí, vanu, dveře či okna.

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu, zboural bagr. (28. dubna 2026)

Zároveň říká, že bagr, který na místo přijel, tam dle jeho informací bude stát minimálně měsíc. „Jak bychom tedy předtím měli demolici stihnout my?“ ptá se Sklenář a odkazuje tak na měsíční lhůtu, kterou před asi dvěma měsíci vyjednal s exekutorem. Během ní měl dům zbourat sám, čímž by ušetřil. To ale nestihl.

Exekutor Vojtěch Jaroš se k situaci vyjadřovat nechce. „Řízení ještě stále nebylo ukončeno a soudní exekutor je vázán mlčenlivostí dokonce i po skončení řízení,“ odůvodnil.

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Podle znojemské radnice, pod níž spadá stavební úřad, který o demolici rozhodl, byly veškeré dosavadní kroky v souladu se zákonem. „Rozhodnutí o demolici potvrdily všechny instituce, ke kterým se majitel domu odvolal. Konkrétně Krajský úřad Brno, Okresní soud Znojmo, Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud v Brně.

„Postup stavebního úřadu i následný postup města byl shledán plně zákonným,“ konstatuje mluvčí města Petra Šuláková a dodává, že ke stavbě žádné jiné informace nemají, protože neleží v jejich katastru.

