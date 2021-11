Dívku vytrhl z vodního válce pod jezem, za statečnost dostal hasič medaili

Když se v srpnu u Vnorov převrátila pod jezem nafukovací kanoe s rodinnou posádkou, pracoval zrovna dobrovolný hasič Roman Helísek na svém domku ve Strážnici, který rekonstruuje.



Jakmile dostal hlášení a pokyn k výjezdu, tušil, že to bude nebezpečná akce. Vnorovský jez je léta považován za nesjízdný a smrtelně nebezpečný.

„Už na základně jsem se začal oblékat do neoprenu, dovybavil jsem se v autě. Když jsme dojeli na místo, byl jsem už připravený na to, že půjdu do vody,“ vzpomíná dnes Helísek.

Strážnická jednotka hasičů na místě zjistila, že dva kanoisté se sice vyškrábali na břeh svépomocí, ale další dva unáší proud. A jedno ze tří dětí dokonce zůstalo uvězněné ve vodním válci pod jezem. Helísek v tu chvíli neváhal nasadit vlastní život.

„Skočil jsem do vody, děvčica se celou dobu držela toho nafukovacího člunu. To jí asi pomohlo. Chytl jsem ji, ona mi sevřela ruku. To jsem považoval za dobré znamení, nebyla bezvládná,“ líčí hasič.

Helísek byl na jisticím laně, dívku z vodního válce vytrhl a kolegové je poté oba na laně vytáhli na břeh. Díky tomu se dívku podařilo zachránit.



Hasiči pomohli ještě dalším dvěma „dobrodruhům“, jednoho proud odnesl do křoví, druhý se zachytil kamenů, ale byl vysílený. Za dvacet minut od příjezdu Helíska a jeho kolegů si celou rodinu vzali do péče záchranáři.

O úspěšné akci se začalo rychle mluvit, hasičům přicházely gratulace ze všech stran. „Klobouk dolů, pánové,“ komentoval mimořádný čin své jednotky také velitel Michal Vajčner, který zároveň kolegům veřejně poděkoval.

A bez odezvy nezůstala záchrana ani ze strany nejvyššího vedení Hasičského záchranného sboru České republiky. Na začátku listopadu předal na slavnostním setkání v Praze generální ředitel sboru Vladimír Vlček Helískovi medaili Za statečnost.

To je přitom nejvýznamnější ocenění, kterého může hasič dosáhnout. Spolu s Helískem letos dostal stejné ocenění jen jeden další hasič, a to také za záchranu dětí z vody.

Helísek do Prahy vyjel s kolegou z Veselí nad Moravou, který přebíral medaili Za věrnost.

„Kamarádi se mi smějí, že jsem byl zlatým hřebem celého dne. Pořád mi to předhazují, ale v dobrém. Však je to taky událost, kterou si budeme pamatovat do konce života,“ uvědomuje si Helísek, který je členem jednotky už 21 let.

Hasič zpacifikoval psa, který útočil na seniora

Velmi těsně unikla medaile Za hrdinství Antonínu Červenákovi z Mikulova. Hasič byl mezi třemi finalisty Ceny Michala Velíška, které porota vybrala z více než osmdesáti nominací.

Červenák svoji statečnost projevil přesně před rokem v chodbě činžovního domu, kde americký stafordšírský teriér nečekaně a bezdůvodně zaútočil na 72letého muže, který v domě bydlí. Pes seniora velmi vážně zranil na rukou, krku, obličeji i hlavě.



Zvíře pokousalo také partnerku svého majitele. Žena totiž měla psa v době incidentu na starosti a marně se snažila zabránit útoku na seniora.

Antonín Červenák byl zrovna doma, když uslyšel z chodby křik. „Už se mi to nezdálo, tak jsem otevřel dveře a viděl jsem samou krev. Pán ležel na zemi, slečna byla taky pokousaná,“ popsal pro televizi Nova.

Vyběhl ze svého bytu a holýma rukama se neohroženě postavil rozzuřenému psovi. „Pomalinku jsem k němu šel, třikrát jsem ho pohladil, pak jsem mu připnul obojek a odtáhl ho k vratům,“ vyprávěl Červenák.

Přivolaná hlídka městské policie tak již proti psovi nemusela zasáhnout. Právě jeden ze strážníků Červenáka nominoval na cenu pojmenovanou po televizním střihači zavražděném na pražském Karlově náměstí poté, co se zastal napadené ženy. Ocenění nakonec letos získal sedmnáctiletý Václav Parlásek, který zachránil život motorkáři po vážné nehodě.