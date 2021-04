Dobrodruzi chtějí objet svět v trolejbusu, dovnitř si namontují postele

Parta pořádá VlakFest a na katamaránu z PET lahví přeplula Středozemní moře. Minulý rok dobrodruzi přišli s dalším ztřeštěným nápadem – hodlají objet celý svět trolejbusem.

„Začal jsem o projektu přemýšlet loni v létě. Moc se mi to líbilo, ale měl jsem strach z toho, že to bude moc komplikované. Nejdříve to vlastně byla jen legrace. Nakonec jsem to ale šel říct do televize a pak už se to udělat muselo,“ směje se správce projektu Albert Fikáček.

V březnu cestovatelé koupili sice vyřazený, ale pojízdný trolejbus od opavského dopravního podniku. Nyní na trolejbusu pracuje asi dvacet lidí, opravují ho a ověřují, zda vše funguje.

„Musíme taky namontovat nové sedačky, aby se nám dobře jelo, protože ty trolejbusové jsou dělané tak na pět minut, a ne na několik hodin denně. Taky budeme instalovat postele. Záchod ani sprchu mít nebudeme, stačí nám sud s vodou nebo se okoupeme někde v řece,“ popisuje Fikáček.

Trolejbus jezdí na elektrický pohon, energii tak bere buď z trolejí, nebo baterie. Pro případ, že se vybije, budou mít dobrodruzi dieselový agregát, který vyrobí elektřinu, na niž se pojede dál. S naftou nepočítají. Zatím nevědí, kolik kilometrů trolejbus na jedno nabití baterie ujede, ale podle Fikáčka do cíle dorazí, „i kdyby jej měli táhnout párem volů“.

„Cestu jsme plánovali tak, abychom projeli co nejvíc měst, kde trolejbusy jezdí. Chceme se totiž připojovat na jejich troleje, samozřejmě pokud nám to daný dopravní podnik dovolí. Většinou s tím neměli žádný problém, dokonce to občas bylo zadarmo, někde po nás chtěli symbolickou platbu,“ popisuje správce projektu.

Start i cíl cesty kolem světa bude v Brně. Už v červnu posádka plánuje vydat se na první etapu směrem na východ – přes Polsko, Bělorusko, Ukrajinu, Rusko a Kazachstán až do přístavního města Vladivostok na ruském Dálném východě.

Řídit budou profíci

„Vyjedeme na začátku června a pojedeme celý měsíc. Plánujeme dostat se do ruského města Ufa, kde budeme mít měsíc pauzu na dodělávky věcí, co jsme nestihli, nebo případné opravy. Já poletím na ten měsíc domů, protože tady mám další povinnosti, organizuji například festival ve vlaku,“ říká Fikáček.

V srpnu se zase všichni účastníci sejdou a cesta bude pokračovat. Předpokládaný příjezd do Vladivostoku se plánuje na 28. září. „Tam pak naložíme trolejbus na nákladní loď, poletíme domů a za rok si jej vyzvedneme v Severní Americe, kde budeme pokračovat druhou etapou,“ líčí nadšeně Fikáček.



Denně mají v plánu ujet jen 150 až 200 kilometrů, aby měli časovou rezervu na řešení možných problémů. Řídit budou profesionální šoféři trolejbusů. Podle Fikáčka by nebyl problém si řidičák na trolejbus dodělat, ale nadšencům by chyběly cenné zkušenosti, proto se raději spolehnou na profesionály.

Celou cestu budou dobrodruzi sdílet na sociálních sítích. „Pokud by se našel někdo, kdo by nás chtěl podpořit a jet s námi, budeme moc rádi. Tím, že si koupí jízdenku i třeba jen na pár dní, nám pomůže zaplatit alespoň část nákladů,“ oznamuje Fikáček.