VIDEO: Dobrodruh se propadl ledem, strážníci před vstupem na něj varují

Dvojice se na vodní plochu pokrytou zatím jen slabou vrstvou ledu pustila v úterý.

„Víme, že když přehrada zamrzne, je na ní led krásně čistý jako zrcadlo. Poté, co napadne sníh, už to není ono. Minulý rok jsme to nestihli, tak jsme si chtěli udělat nějaké fotky a něco natočit,“ vysvětluje Čeněk Vitovský, který se stejně jako jeho parťák Jan Přehnal živí jako kameraman a fotograf.

„Šli jsme do toho s tím, že jsme si plně uvědomovali riziko a byli jsme na něj připravení. Měli jsme nachystané věci na převlečení, šroubováky do ruky a v batohu jsem měl lano i cepín,“ přibližuje Vitovský pomůcky, které jim měly pomoct se případně vyškrábat z vody.

Do ní se jeden z nich skutečně ledem propadl. „Bruslili jsme přes půl hodiny. Zajeli jsme i trošku dál od břehu, kde už led nebyl takový, takže to křuplo,“ líčí Vitovský.

Ten zdůrazňuje, že je stejně jako jeho kolega aktivní sportovec zvyklý natáčet i fotit v nestandardních podmínkách.

„Byl to určitý hazard, ale bylo to kontrolované. Video jsme zveřejnili jako ponaučení a odstrašující případ, protože podobné záběry jsem zatím nikde neviděl,“ sděluje Vitovský.

Po přehradě chodili i rodiče s dětmi na saních

Brněnští strážníci před vstupem na přehradu i ostatní vodní plochy od začátku týdne důrazně varují. Přesto už se našli lidé, kteří se na nebezpečný led pěšky nebo na bruslích vypravili. „Byli mezi nimi například i rodiče s dětmi na saních,“ upozornil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Strážníci už ve středu našli na Brněnské přehradě dva otvory v ledu, které vznikly jeho prolomením.

„Od děr vedly stopy nasvědčující tomu, že se do vody propadl člověk a doplazil se na břeh. Jeden takový otvor byl v oblasti Kozí horky, druhý nedaleko přístaviště. Kolem se již nikdo nenacházel,“ podotkl Ghanem.

Vstup na přírodní led nedoporučuje ani Povodí Moravy. „Tloušťky ledu na vodních nádržích se v současnosti pohybují v řádu jednotek centimetrů. Ledová celina může být navíc vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak prolomení ledu i při mírném zatížení,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

První oficiální měření tloušťky ledu na Brněnské přehradě chystají strážníci v pátek dopoledne.