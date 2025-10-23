Nepřekáží, neruší vzhled ulice. Brno má jako první v Česku dobíjecí stanici v lampě

Na projektu městské podniky spolupracovaly s firmami inChaNet a Vysto Kobylí. Jednou z hlavních výhod je podle generálního ředitele Technických sítí Brno Pavla Roučka využití stávající infrastruktury veřejného osvětlení.
„Není nutné umísťovat žádný nový objekt, který by zabíral místo, narušoval vzhled ulice a překážel například při pohybu chodců. Dobíjecí stanice je také více chráněna i před případnými vandalskými útoky,“ uvedl Rouček.
Aby bylo možné instalovat nabíječku do stožáru veřejného osvětlení, je nutné upravit jeho parametry. „První dřík má kvůli integraci zařízení větší průměr a zesílený obvodový plášť. Zvětšena jsou také dvířka, což umožňuje umístit dovnitř dvě svorkovnice, jednu pro běžné osvětlení, druhou pro napájení stanice,“ popsal provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.
Otvor pro připojení nabíječky je ve výšce umožňující pohodlné používání i lidem na invalidním vozíku.
Nabíječka v ulici Marie Majerové má podle předsedy představenstva Tepláren Brno Jiřího Hermana sloužit hlavně lidem žijícím v bytových domech. „Primárně je určena pro obyvatele Brna, kteří nebydlí v rodinných domech, kde by si mohli nabíjet elektromobil přes noc,“ řekl Herman. Dobíjecí místo bude zařazené do parkovací zóny E, tudíž po dobu dobíjení nebude nutné platit za parkování.
Pokud bude mít pilotní projekt úspěch, je cílem ho podle Hermana zavést i v dalších částech města. „Určitě chceme projekt rozšířit i do dalších městských částí. Budeme soutěžit o dodavatele těchto řešení a zabývat se i tím, kolik celá instalace stojí, aby byla ekonomicky výhodná,“ řekl.
Inspiraci při řešení hledaly zapojené firmy v zahraničí. Podobné řešení úspěšně funguje ve Velké Británii, kde je v provozu přes dva tisíce integrovaných dobíjecích stanic.