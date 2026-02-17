Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

  17:07
Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“ pivo z Břeclavska, které bylo vybráno speciálně pro zimní hry v Itálii. Netypický nápoj, který si zamilovali hlavně v zahraničí, pochází od sládkové Jitky Ilčíkové.
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy spontánně kvašené pivo. To vzniká „na divoko“ a svou kyselostí připomíná sekty. | foto: Wild Creatures

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
7 fotografií

Se spontánně kvašeným pivem, kterému se říká lambik, se Ilčíková poprvé setkala v roce 2006, kdy pracovala jako finanční analytička. Stalo se tak na pracovní cestě v Belgii, odkud tento druh nápoje pochází. „V lambiku jsem spatřila dokonalou synergii dvou světů – piva a vína. Víno k Mikulovu, kde žiji, patří. I naše rodina jej vyráběla, takže jsem k němu vždy měla blízko,“ popisuje Ilčíková.

Myšlenku, že by mohla pivo sama vařit, ale začala rozvíjet mnohem později. Když byla v roce 2011 na mateřské dovolené se svou dcerou, přišel za ní manžel s nápadem založit vlastní pivovar.

Od návrhu vyrábět právě lambik ji okolí zpočátku odrazovalo. „Manžel, který je vinařským technologem, mi vyjmenoval důvody, proč lambik v Česku vyrábět nejde. Chuť tyto překážky překonat mě paradoxně motivovala,“ sděluje Ilčíková a přiznává, že kdyby tehdy věděla, co všechno ji čeká, nejspíš by do toho vůbec nešla. „Pro výrobu lambiku v Česku se mohl rozhodnout jen někdo, kdo o tom nic neví,“ směje se.

V Českém domě je jednoznačně nejlepší pivo, slýchají zastoupené minipivovary

Stejně jako u běžného piva se u lambiku uvaří mladina ze sladu, vody a chmele. Ta se následně nechá ochladit v otevřeném prostoru, kde ji namísto laboratorně separovaných kvasinek osídlí kvasinky a bakterie z okolí, které na mladinu působí spontánně. Pivo tak vzniká „na divoko“ za obtížně kontrolovatelných podmínek a na rozdíl od klasického piva následně zraje v dřevěných sudech i několik let.

První zakázka přišla z USA

Přirozeně menší kontrola nad průběhem si u Ilčíkové, zejména na začátku, vybírala svou daň. Několik sudů tak skončilo „v kanálu“. Jelikož neměla s pivovarnictvím žádnou předchozí zkušenost, vše se musela naučit sama.

„Učila jsem se od kolegů ze zahraničí, kteří se výrobě spontánně kvašeného piva již věnovali. Pomohly i zkušenosti mého manžela,“ přibližuje Ilčíková. Manžel Libor souběžně vařil v jejich pivovaru Mamut v Mikulově klasické ležáky.

Cesta k první lahvi lambiku nakonec milovnici piva trvala pět let. „Bylo pro mě důležité, aby výroba piva byla perfektně zvládnutá. Aby do ní nemohla vstoupit žádná nahodilost. Zkrátka, aby z pivovaru odešel dokonalý produkt,“ vysvětluje, proč na svá piva nespěchá.

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Ke kontrole produktů v současnosti využívá vlastní chuťové buňky vytrénované z pivních soutěží, kde vystupuje jako porotkyně. Se smíchem dodává, že porozumění chuti nevychází tolik z vypití velkého množství, ale spíš ze zkušenosti s širokou škálou chutí. Znalost chuťového profilu je pro výrobu divokého piva zásadní – v jednotlivých fázích totiž pivo chutná různě a je třeba umět poznat, zda se něco nepokazilo. Výsledný produkt je zároveň testován i laboratorně.

Když v roce 2016 Ilčíková otevřela druhý, již zcela vlastní pivovar Wild Creatures v Dolních Dunajovicích, vyráběla divoké pivo jako jediná v Česku.

„V zemi, kde většina lidí spontánně kvašená piva nezná a nikdy je neochutnala, bylo největším problémem dostat se do povědomí a zaujmout,“ přibližuje českou realitu, ve které většina milovníků piva fandí především ležákům. První zakázku tak nakonec získala ze Spojených států, dnes jsou její piva žádaná například v Belgii, Norsku, Číně či Japonsku.

Prospěšná konkurence

Divoké pivo se od ležáků zásadně liší nejen způsobem výroby, ale i chutí, která svou kyselostí připomíná spíš sekty. „Tyto ‚pivní sekty‘ mají díky použité metodě velmi široké chuťové spektrum a lze je navíc kombinovat s různým ovocem – od hroznů, malin až po třešně,“ představuje sládková.

Právě proto, že lidé si chuť piva spojují hlavně s ležáky, je pro ně lambik často překvapivý. „Někteří se pro něj nadchnou okamžitě, jiní si na jeho chuť musí teprve zvyknout. Občas musím vysvětlovat, že i takto skutečně může pivo chutnat,“ říká Ilčíková.

Jižní Morava navazuje pivní diplomacii s papežem, předá mu speciál uvařený v klášteře

„Pivní sekt“ je podle ní obecně svěžím nápojem, v němž každý doušek vybízí k dalšímu napití, a zároveň se dobře kombinuje s jídlem. Pivovar Wild Creatures tak vyváží své lahve ve vinném stylu i do michelinských restaurací. „Například v jednom podniku ve Francii pivo podávají místo vína, což vnímám jako velký úspěch,“ pochvaluje si podnikatelka.

Úspěchem je i rostoucí zájem ze strany Čechů, který se odráží i v nárůstu českých výrobců spontánně kvašeného piva. „Když je člověk na trhu sám, může se to zdát jako výhra, ale růst komunity nadšenců, vzájemná výpomoc a inspirace mezi výrobci jsou mnohem cennější,“ kvituje Ilčíková spolupráci s dalšími pivovarníky.

Pro oslavy bylo třeba upravit tlak v lahvích

Ze srdečné spolupráce vzešla i limitovaná řada piva pro zimní olympijské hry. S nápadem vytvořit sto jedinečných lahví přišli za Ilčíkovou z Budějovického Budvaru společně s Terezou Pospíšilovou z pražského pivního baru Pult. „Zájem velkého výrobce o takto okrajový typ piva je vzácný. Ukazuje to, jak moc v Budvaru svět piva a jeho pestrost milují,“ vyzdvihuje Ilčíková.

Nejlepší pivo je chiméra. Nedá se ho přepít, říká proslulý sládek Hauskrecht

Společně vybrali pivo doplněné o hrozny svatovavřinecké odrůdy. Finální nápoj je perlivý a svěží s vinnými tóny. Ilčíková zároveň zajistila, aby měl požadované vlastnosti. Bylo nutné upravit tlak v lahvích tak, aby při oslavách efektně vystřelily podobně jako klasické šampaňské, což obnášelo precizní matematickou práci. „Podle ohlasů, které se ke mně dostaly, všechno dobře dopadlo,“ směje se autorka olympijského piva.

Ačkoli ji dříve ani nenapadlo o něčem takovém uvažovat, dostat své pivo na olympiádu pro ni bylo splněným snem. Její „sekt“ je k dostání pouze v Českých Budějovicích na olympijském festivalu, v Praze v Pultu a v Českém domě v Miláně, kde si ho kromě fanoušků užívají i čeští medailisté. Výhradně na jejich počest se pivo z mikulovských sklípků otevírá. Jednu láhev podepsanou českými olympioniky autoři darují na charitu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:07

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:43

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:07

Od stání na chodníku neodradí brněnské řidiče ani sloupky. Vědí, jak je překonat

Premium
Od parkování na chodníku neodradí mnohé řidiče v Brně ani instalované sloupky.

Auto parkující z poloviny, nebo dokonce celé na chodníku se stalo v některých částech Brna takřka běžnou situací. Na řadě míst se takovému bezohlednému chování šoférů, kvůli němuž poté pěší musejí...

16. února 2026

OBRAZEM: Bizáry ze světa hmyzu. Samurajské rohy i kobylka, které se nechce skákat

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na...

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz...

16. února 2026  15:51

Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě...

16. února 2026  13:20

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:50

Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...

Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná...

16. února 2026  10:10

RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného

Hra changes v Národním divadle Brno, kde hrají jen dva herci - Petra Lorenc a...

Jednou z letošních premiér Národního divadla Brno se v budově Reduty stalo dva roky staré komorní drama švédsko-německé dramatičky Maji Zade pojmenované původním anglickým názvem changes, pro češtinu...

16. února 2026  8:22

USK uspěl v Brně, ale Žabiny nesmutní. Držely krok, druhá půle jim dodala naději

Emma Čechová z USK Praha zakončuje na koš Žabin Brno, brání ji Natálie...

Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti...

15. února 2026  14:24,  aktualizováno  16. 2. 7:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Brno slibovalo parkovací domy na sídlištích, teď přináší pozitivní zprávy

Vizualizace parkovacího domu, který vznikne v městské části Brno-Nový Lískovec...

Před několika lety v Brně vypadala situace tak, že co nevidět začne stavební boom parkovacích domů. Měly vzniknout rovnou na několika sídlištích. Dodnes však žádný z nich nestojí, řidiči proto musejí...

16. února 2026  5:46

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.