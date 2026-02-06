Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

  14:00
Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě byla dívka i o hodinu později, kdy kolem projížděla přítelkyně prvního šoféra. Muž proto zalarmoval policii, situace ale byla klidnější, než se na první pohled zdálo.

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče. | foto: Policie ČR

Dívku s batohem na zádech stojící na svahu u silnice a ohlížející se po autech řidič i šoférka spatřili nejspíš na poslední chvíli. V tu dobu totiž byla ještě tma. Ani jeden z nich netušil, jak se tam v tak brzkou dobu mohla ocitnout a odkud kam se vydala.

„Policisté proto okamžitě vyrazili na místo,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Po pár minutách bylo však jasno, že si děvče na místě ještě nějakou dobu postojí. „Jedná se totiž o figurínu, která má působit na řidiče, aby jeli opatrně,“ vysvětlil mluvčí.

Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu

Plastová cedule je na místě jen krátce, řidiče tak překvapila a zapůsobila na ně i jinak, než jaký byl záměr jejích tvůrců.

„I když se jednalo o marný výjezd s úsměvným rozuzlením, nelze se na volajícího zlobit. Nebyl lhostejný k dítěti, které mohlo být v nesnázích,“ dodal Chaloupka.

Nejčtenější

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

Šéf svazu obcí skončí jako starosta. Chci tvořit, ne bojovat proti lžím, hlásí Lukl

Starostové pro jižní Moravu s lídrem Františkem Luklem získali v krajských...

Přes 20 let strávil ve funkci starosty zhruba desetitisícového Kyjova na Hodonínsku František Lukl (nez.). Celostátně je známý hlavně díky funkci šéfa Svazu měst a obcí České republiky, v jehož čele...

6. února 2026  12:27

Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)

JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...

6. února 2026  8:55

Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu

Vinohrady vinařství Znovín Znojmo

Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....

6. února 2026  5:47

Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Uzavřením prodejny Baťa v České ulici mizí z historického centra Brna další...

Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...

5. února 2026  16:56

Pokus o znásilnění v Brně. Obnaženého útočníka chytili při činu, pomohl školák

Cizinec se pokusil znásilnit ženu, policisté ho vzápětí dopadli

Hlasité volání o pomoc zachránilo před znásilněním ženu v brněnských Horních Heršpicích. U železniční trati poblíž Kšírovy ulice ji v neděli v sedm ráno sexuálně napadl cizinec. S útočníkem se...

5. února 2026  15:44

Březina v okrese Brno-venkov, ale jaká? Dvě stejnojmenné obce si pletou i úřady

V okrese Brno-venkov mají raritu, dvě obce se stejným názvem.

Že existují obce se stejným názvem napříč Českem, není až takové překvapení. Pro rozlišení jedné či druhé se používají okresy. Jenže to nestačí v případě dvou obcí Březina na jihu Moravy. Jedna obec...

5. února 2026  14:23

Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost

Petr Mareš na tréninku Zbrojovky Brno

Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...

5. února 2026  12:36

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:29

Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Tomio Okamura (2. února 2026)

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...

5. února 2026  11:16

Když mrazivé počasí těší. Nadšenci řádí na obrovské ledové stěně ve Víru

Nadšenci řádí na ledové stěně ve Víru kousek za hranicemi Jihomoravského kraje.

Dlouhotrvající mrazy udělaly radost i sportovcům ve Víru na Žďársku, který leží jen kousek za hranicemi Jihomoravského kraje. Letošní zima přinesla do hlubokého údolí řeky Svratky ideální podmínky,...

5. února 2026  10:24

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

5. února 2026  5:55

Na dálnici D1 se srazil kamion se dvěma dodávkami, provoz u Brna je přerušen

Ilustrační snímek

Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila ve středu po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Brno. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu číslo 168 u Devíti křížů ve směru na Domašov...

4. února 2026  19:46

