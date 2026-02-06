Dívku s batohem na zádech stojící na svahu u silnice a ohlížející se po autech řidič i šoférka spatřili nejspíš na poslední chvíli. V tu dobu totiž byla ještě tma. Ani jeden z nich netušil, jak se tam v tak brzkou dobu mohla ocitnout a odkud kam se vydala.
„Policisté proto okamžitě vyrazili na místo,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Po pár minutách bylo však jasno, že si děvče na místě ještě nějakou dobu postojí. „Jedná se totiž o figurínu, která má působit na řidiče, aby jeli opatrně,“ vysvětlil mluvčí.
|
Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu
Plastová cedule je na místě jen krátce, řidiče tak překvapila a zapůsobila na ně i jinak, než jaký byl záměr jejích tvůrců.
„I když se jednalo o marný výjezd s úsměvným rozuzlením, nelze se na volajícího zlobit. Nebyl lhostejný k dítěti, které mohlo být v nesnázích,“ dodal Chaloupka.