Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dívka chtěla vraždit spolužáky, policie případ kvůli jejímu věku odložila

Autor:
  15:52
Vražedný útok na spolužáky plánovala dívka z hodonínské Základní školy Vančurova. Její záměr se podařilo překazit, případem se následně od loňského února zabývali policisté. Ti skutek vyhodnotili jako přípravu na vraždu, kvůli nízkému věku podezřelé však věc odložili. Nyní se jí bude zabývat soud pro mládež.
Okolí Základní školy Vančurova v Hodoníně (6. února 2025)

Okolí Základní školy Vančurova v Hodoníně (6. února 2025) | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Okolí Základní školy Vančurova v Hodoníně (6. února 2025)
Okolí Základní školy Vančurova v Hodoníně (6. února 2025)
Základní škola Vančurova v Hodoníně (6. února 2025)
Okolí Základní školy Vančurova v Hodoníně (6. února 2025)
16 fotografií

Podrobnosti o tom, jakým způsobem se dívka chystala zabíjet, škola ani policisté vzhledem k jejímu věku nezveřejnili.

„Díky zjištěným informacím, úzké spolupráci rodičů, lékařů a školy se podařilo zabránit možnému dokonání činu a ani nehrozilo bezprostřední nebezpečí,“ napsali tehdy policisté na síti X.

Ředitel školy Andrej Pavlíků vyzdvihl, že se tragédii podařilo zabránit díky „dobře nastaveným mechanismům.“

Vražednému útoku zabránily podle ředitele dobře nastavené mechanismy

Policisté případ vyšetřovali jako vraždu ve stadiu přípravy. „V rámci prověřování byly zadány znalecké posudky z oboru zdravotnictví, které byly v minulých dnech dokončeny a doručeny. S ohledem na věk dítěte bylo trestní stíhání v souladu se zákonem odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání,“ sdělil nyní policejní mluvčí Pavel Šváb.

Doplnil, že spisový materiál bude prostřednictvím krajského státního zastupitelství postoupen soudu pro mládež, který může rozhodnout o uložení výchovného opatření. Bližší informace policisté vzhledem k tomu, že podezřelá je mladší patnácti let, neposkytli.

Základní školou Vančurova loni v únoru otřásal také případ hromadné šikany jedné z žaček, kterou zachytilo video. Ředitel Pavlíků tvrdil, že oba incidenty spolu nijak nesouvisely, protože vražedné plány žačky byly odhaleny už dříve a v únoru se teprve začaly řešit.

6. února 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na...

Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků

Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026)

Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě...

Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Ke sporu došlo...

VIDEO: Řidič na D1 nechal jet své BMW na autopilota, sám vylezl střešním oknem

Šílený hazard na dálnici D1! Řidič vylezl za jízdy ze střešního okna a točil si...

Na sociálních sítích vyvolalo masivní vlnu pobouření video zachycující posádku luxusního vozu na dálnici D1. Řidič během jízdy v levém pruhu zcela opustil volant, aktivoval asistenta řízení a...

Dívka chtěla vraždit spolužáky, policie případ kvůli jejímu věku odložila

Okolí Základní školy Vančurova v Hodoníně (6. února 2025)

Vražedný útok na spolužáky plánovala dívka z hodonínské Základní školy Vančurova. Její záměr se podařilo překazit, případem se následně od loňského února zabývali policisté. Ti skutek vyhodnotili...

5. června 2026  15:52

Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů

Policisté ukázali video z příjezdu k nehodě na D2

Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva...

5. června 2026  14:57

Dostali od Boha sílu zachovat se čestně, řekl kardinál o blahořečených kněžích

Sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly povede...

Papežským legátem, který povede sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, je kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny. V pátek na tiskové konferenci připomněl, že...

5. června 2026  12:59

Zapomněli na kněze Pařila? Odborníci vysvětlují, proč se nedočká blahořečení

František Pařil byl třetím knězem popraveným komunisty při takzvaných Babických...

Babické procesy z padesátých let stály život víc lidí než jen Václava Drbolu a Jana Bulu, kteří budou v sobotu v Brně blahořečeni. Mezi zatčenými a odsouzenými bylo dalších 107 lidí, zejména rolníků...

5. června 2026  10:22

Zbrojovka přivádí slávistické duo. Do Brna míří exreprezentanti Ševčík a Zmrhal

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...

Po návratu do nejvyšší soutěže pokračuje Zbrojovka v posilování kádru. Dres brněnského nováčka budou nově oblékat bývalí reprezentanti Petr Ševčík a Jaromír Zmrhal. Zatímco první z nich má vyztužit...

5. června 2026  10:08

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na...

Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...

4. června 2026  14:48,  aktualizováno  5. 6. 7:47

Nákupní centrum v Juliánově chátrá, na jeho místě vyrostou dva devítipatrové domy

Na místě starého nákupního střediska postaví developerské firmy dvě...

Chátrající nákupní středisko na Juliánovském náměstí v Brně příští rok ustoupí nové výstavbě. Na jeho místě mají vzniknout dva devítipatrové bytové domy se 179 byty, obchody a službami v parteru....

5. června 2026  5:56

Bitvu o bronz rozhodne třetí zápas. Opava na domácí palubovce nedala Brnu šanci

Rozehrávač Opavy Tomáš Šiřina se přes Viktora Půlpána snaží protlačit ke koši.

O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1:1, Slezané ve své hale odpověděli na pondělní těsnou porážku z...

4. června 2026  20:53,  aktualizováno  22:54

Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...

Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči,...

4. června 2026  14:58

Uděláte ze Špilberku Rondo. Památkáři odmítají pevnou střechu hradního nádvoří

Návrh pevného zastřešení nádvoří hradu Špilberk, který posuzoval Národní...

Záměr zastřešit velké nádvoří hradu Špilberk, narazil na odpor památkářů. Národní památkový ústav uvedl, že představená studie není z hlediska ochrany památky přijatelná, a většina členů jeho odborné...

4. června 2026  14:40

Je tam neřešená šikana, říkají rodiče dětí ze školy, kde se žák pokusil o sebevraždu

Základní škola Komenského ve Slavkově.

Případ žáka, který se v pondělí pokusil o sebevraždu přímo v budově Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna, vyvolal reakce některých rodičů. Ti podle CNN Prima News upozorňují na to, že se...

4. června 2026  13:51,  aktualizováno  14:32

Znojemská nakládačka připomene 800 let královského města, bude hostina

Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na...

Historický průvod, divadelní repríza královského povýšení původní osady, středověké ležení, koncerty místních umělců i videomapping. Znojmo si od pátku do neděle připomene 800 let od získání statusu...

4. června 2026  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.