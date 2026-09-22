Dosavadního ředitele vystřídá umělecká manažerka a divadelní produkční Tereza Ondrová, která přichází s částečně odlišnou představou o jeho dalším směřování. Větší roli mají dostat právě děti a dospívající. Nové vedení je chce více zapojit do tvorby. Chystané změny ale u některých vyvolávají obavy, co bude s divadlem dál.
„Nejdeme dělat nějakou revoluci, ale spíš postupnou evoluci s vědomím veškeré odvedené práce, která už byla vykonána. Chceme navazovat na dosavadní vedení, ale posouvat divadlo trochu modernějším směrem k současnému směřování dětského divadla,“ řekla iDNES.cz budoucí šéfka divadla.
Jak by to mohlo vypadat v praxi, přibližuje v koncepci Branislav Mazuch, jenž se má stát uměleckým šéfem. „Děti a dospívající by se mohli například podílet na adaptacích povinné četby jako spoluautoři či spoluúčinkující. Pro každou věkovou kategorii dětského a mladého diváka se nabízí jiná forma živé a inspirativní spolupráce,“ popisuje.
Větší zapojení dětí by podle Ondrové mohlo přispět také k vyšší návštěvnosti. Ambicí je rovněž posílit postavení divadla mezi odborníky. „V očích odborné veřejnosti Divadlo Radost asi nebylo do této chvíle nijak výjimečné. Právě současnější pohled na divadlo pro děti, mládež a dospívající mohl být jedním z důvodů, proč projekt vůbec komisi zaujal,“ míní Ondrová.
Tvůrčí dílny místo divadelního představení? Tak to nebude, uklidňuje budoucí ředitelka
Část zaměstnanců, která veřejně podporovala pokračování současného ředitele Pavla Hubičky, se však obává, že klasická divadelní představení mohou ustoupit workshopům, tvůrčím dílnám a dalším aktivitám. To nastupující ředitelka v zásadě odmítá.
„Inscenace má nadále zůstat základním bodem činnosti divadla. Proměnit se může spíše způsob jejího vzniku. Moje obava je, že všechny obavy zaměstnanců v tuto chvíli vznikají spíš z fám a pomluv, protože my jsme ještě neměli šanci se s nimi potkat. Budu potřebovat do toho divadla více proniknout a zjistit, jak funguje, protože ho nechci hodnotit jenom třeba ze zveřejněných výročních zpráv,“ sděluje žena, která do divadla přichází z vnějšku.
Končící ředitel má výhrady k průběhu konkurzu
Otázky kolem Radosti se však netýkají jen jejího budoucího směřování. Dosavadní ředitel Pavel Hubička zpochybňuje také některé okolnosti výběrového řízení, v němž Ondrová uspěla. Výhrady směřuje mimo jiné k tomu, s jakými částmi jeho podkladů se členové komise před rozhodováním seznámili.
Na úterý proto s dalšími zaměstnanci divadla svolal tiskovou konferenci, na které zdůraznil, že nechce hodnotit kvalitu obou koncepcí, ale samotný průběh výběrového řízení. Za nespravedlivé považuje hlavně části materiálu, které nebyly komisi předem rozeslané.
„Taková doporučení jsou osobní garancí jejich autorů, a hlavně jsou informací o tom, jakou podporu kandidát má nejen uvnitř divadla, ale i v širším, a v tomto případě evropském, kulturním kontextu. Tato nepovinná, avšak významově podstatná část byla bez mého vědomí a bez mého výslovného souhlasu odstraněna a členům komise byla rozeslána pouze zcenzurovaná verze,“ tvrdí ředitel.
Byly to materiály navíc, vysvětluje magistrát
Kompletní materiál měla přitom podle magistrátu komise k dispozici při samotném výběrovém řízení. „Pochybuji, že stihli během jednání důkladně prostudovat desítky stran. Stejně tak jako na samotnou koncepci měli spoustu týdnů, nebo dokonce měsíců, na tohle měli pár hodin nebo minut,“ namítl.
Kvůli pochybnostem celého konkurzu proto s právním zástupcem požádal primátorku o revokaci rozhodnutí rady, která Ondrovou jmenovala. „Nemohu se bohužel zbavit dojmu, že celé výběrové řízení bylo od samého začátku nastaveno a vedeno způsobem, který mi fakticky znemožňoval v něm uspět,“ prohlásil Hubička.
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Magistrát ale jakékoliv pochybení odmítá a trvá na tom, že se všemi uchazeči zacházel stejně. „Do výběrového řízení se přihlásilo šest lidí a všichni splnili stanovené požadavky. Čtyři z nich však ke své přihlášce připojili také další, v zadání nepožadované dokumenty, které byly zařazeny mezi materiály nad rámec zadání, a předem proto nebyly rozeslány,“ vysvětlila Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu.
Hubička odevzdal soubor o 62 stranách. Podle vedení města však samotná koncepce tvořila pouze jednu z devíti částí tohoto materiálu. Za požadovanou proto považují pouze třetí část Hubičkova souboru, která odpovídala podmínkám konkurzu. Právě v tom se ale pohled města a současného ředitele rozchází. Zda se se všemi stranami Hubičkova materiálu jednotliví členové skutečně seznámili, magistrát neuvedl.