Divadlo Bolka Polívky a kino Scala za korunu. Vaňková nabídla budovu univerzitě

O tom, že je budova mezi Moravským a Jakubským náměstím ve velmi krizovém stavu, ví brněnští radní už minimálně pár měsíců. Před dvěma týdny už ale o tom, že Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala musí definitivně ukončit své dosavadní působení, nebylo pochyb.

Statici totiž našli další závady, kvůli kterým je jasné, že sály nelze bezpečně používat. O osudu onoho historického objektu, který je majetkem města, ve středu jednala brněnská primátorka Markéta Vaňková. Za symbolickou korunu jej nabídla k prodeji rektorovi Masarykovy univerzity Martinu Barešovi.

„Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Logicky tak navrhujeme přeformátování spolupráce, jejíž počátky sahají do konce roku 2011 a která o dva roky později vedla k první projekci v univerzitním kině,“ uvedla Vaňková. Dodává také, že tímto krokem je jasné, že město neuvažuje o prodeji objektu developerům.

Divadlo Bolka Polívky se dočasně na nadcházející měsíce od září přesune do Dělnického domu v Židenicích, konečné útočiště by ale mělo najít až v sále Břetislava Bakaly v Bílém domě na Žerotínově náměstí. Prostor se ale pro divadelní scénu musí nejdříve připravit. Město tedy momentálně připravuje zakázku na stavební práce a dodávku divadelních technologií. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.

Co se týče osudu kina Scaly, ten je pořád nejistý. „Stále platí, že společně s Masarykovou univerzitou hledáme v nastalé situaci náhradní prostory pro kino Scala,“ zopakovala Vaňková. Hledání však trvá už několik měsíců.

Před časem navíc statici upozornili na závady v konstrukci zastřešení. Letní stavebně-technický průzkum ukázal, že problémy jsou také na nosných sloupech v úrovni stropu nad kinem.

„Konstrukční systém objektu je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Statik ho označil za havarijní a jednoznačně rozhodl, že jakékoliv provozování divadelních a filmových produkcí je z bezpečnostního hlediska naprosto nepřípustné,“ připomněla náměstkyně primátorky Karin Podivinská, která má v gesci správu majetku.