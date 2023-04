Nehledá se jen dočasný azyl, Divadlo Bolka Polívky se má stěhovat natrvalo

Že budovu, v níž sídlí Divadlo Bolka Polívky, čeká náročná rekonstrukce, vědí brněnští politici minimálně několik posledních let. A celou dobu se hledají i náhradní prostory, kde by během opravy mohli herci působit.

Nedávný nápad na přesun souboru do Reduty, kterou využívá Národní divadlo Brno, vyvolal velkou kritiku. Možná i proto v úterý brněnští představitelé přispěchali s dalším návrhem v podobě využití sálu Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v budově známé jako Bílý dům.

Sál byl poslední roky nevyužívaný i kvůli nefungující vzduchotechnice, která je již opravená. Stěhování divadla by však vyžadovalo další zásahy, jejichž rozsah, cena ani časová náročnost nejsou známy. „Pokud se podaří zvládnout stavebně-technické úpravy, prostory by nám vyhovovaly,“ reagoval Bolek Polívka.

S pomocnou rukou přišel také klub První patro sídlící v Dominikánské ulici v samotném centru města. „Myslíme, že naše prostory jsou pro divadlo dostačující. Kapacitu máme až 400 míst k sezení, což je víc, než má velký sál v Redutě. Je u nás i dostatečné zázemí, chybí pouze místo pro uskladnění kulis,“ sdělil jeden z provozovatelů klubu Robert Banovský, podle nějž by nebyl problém přenechat divadlu polovinu dní v měsíci. Prostory by si dnes měla přijít prohlédnout jeho ředitelka Kateřina Komárková.

Ve hře však dál zůstává i problematická varianta Reduty. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) totiž na včerejším jednání brněnského zastupitelstva přišla s informací, že pro Divadlo Bolka Polívky se nehledá jen dočasné útočiště, ale nová trvalá scéna.

„Rekonstrukce může trvat ode dneška třeba pět let. Zatím nemáme projektovou dokumentaci, s opravou se tak začne nejdřív v roce 2024. To je příliš dlouhá doba na to, aby divadlo pobývalo v dočasných prostorách,“ prohlásila Vaňková, která zároveň vyzdvihla Polívku jako jednu z nejvýraznějších osobností města po boku hudebního skladatele Leoše Janáčka nebo zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela.

„Sdílení Reduty je kolosální hloupost“

Proti dělení Reduty mezi dva soubory se však kromě jejího nynějšího nájemce staví i odborníci z kulturní branže.

„Neznám případ, kdy by v jedné budově sídlila dvě divadla. V Brně to bylo naposledy před rokem 1938, kdy se v Mahence střídal německý a český soubor. V posledních skoro sto letech nic takového nikde není. Navíc si neumím představit koexistenci soukromého a zřizovaného divadla,“ vyjádřil se šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman, který tento nápad označil nejen za neprofesionální, ale přímo za kolosální hloupost.

Jiří Honzírek, ředitel brněnského Divadla Feste, pak napsal otevřený dopis Polívkovi. „Pane Polívko, Vaše divadlo je na takové úrovni a je v českém a světovém kontextu natolik známo, že tohle nemáte zapotřebí. Nemáte zapotřebí následovat primátorku v jejích plánech propojit provoz Vašeho divadla s divadlem Reduta,“ stojí v dopise.

Polívkovo divadlo by teoreticky mohlo zůstat i na současném místě, tato možnost je však nejméně pravděpodobná. Kvůli špatnému stavu se musela budova nedávno dočasně zavřít, nynější povolení provozu platí jen do léta. V zimě by totiž statiku objektu ohrožovala váha sněhu na střeše. Stejný problém mimochodem trápí i univerzitní kino Scala sídlící ve stejné budově, o jeho osud se však magistrát tak intenzivně nezajímá.

Nejste solidární, tepala Vaňková ředitele

Pokud by Polívkovo divadlo skutečně našlo novou trvalou adresu, rekonstrukce jeho původních prostor opět pro hraní by podle primátorky nebyla efektivní. K jakému účelu by v tom případě dům sloužil, však nesdělila. „V tuto chvíli žádné rozhodnutí nepadlo,“ podotkla. Vyhnula se tak i odpovědi na dotaz, zda se uvažuje o prodeji celého domu, jak naznačuje opozice.

Ta svoje tvrzení opírá mimo jiné o rostoucí náklady na opravu, k nimž vedlo i zjištění, že se budova nachází v horším stavu. Zatímco předloni se mluvilo o částce 85 milionů korun, nyní už se náklady odhadují na půl miliardy.

Vedení Brna v čele s primátorkou se snaží aktuální vřavu mírnit. Sama Vaňková ovšem zároveň na včerejším zastupitelstvu tepala přítomného ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera za to, že není dostatečně solidární a empatický, když odmítl Polívkovu divadlu uvolnit v Redutě patnáct dní v měsíci. Podle Glasera je možné poskytnout maximálně sedm dní.

„Reduta není z mého pohledu tím zásadním, proč zřizujeme Národní divadlo Brno. Reduta doplňuje hlavní činnost Národního divadla, proto jsou vedeny úvahy, jestli by tato scéna nemohla doznat změn,“ upozornila Vaňková.

Po sérii výtek z jejích úst se možná Glaser začal obávat, zda vůbec vydrží ve funkci. Na dotaz novinářů však primátorka odpověděla, že sama jeho odvolání navrhovat nebude ani jej nepodpoří.