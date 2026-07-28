Tříměsíční holčička přestala dýchat, zoufalé matce přiběhl na pomoc soused

Šmerdova role byla o to důležitější, že nedávno absolvoval kurz, jak se v podobných situacích chovat. „Sám budu otcem, za pár týdnů máme termín. Chtěl jsem být připravený,“ vysvětlil.
Když Šmerdu požádala o pomoc vyděšená matka holčičky, zachoval chladnou hlavu a zahájil resuscitaci pěti úvodními vdechy.
„Byl absolutně skvělý, snažil se zachovat klid a dělat vše, co bylo třeba,“ chválí jej operátorka tísňové linky záchranné služby Kateřina Motyčková. Ta byla s mužem celou dobu v kontaktu a radila mu, jak postupovat.
Děvčátko začalo díky jeho pomoci slabě dýchat, po příjezdu záchranářů se jej po odsátí dýchacích cest podařilo stabilizovat.
I když byl stav novorozeněte v tu chvíli stále kritický a bylo nutné jej napojit na řízenou ventilaci a transportovat vrtulníkem do Dětské nemocnice v Brně, je podle záchranářů holčička dnes už zdravá a bez následků.