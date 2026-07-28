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Tříměsíční holčička přestala dýchat, zoufalé matce přiběhl na pomoc soused

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  13:35

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Lukáš Šmerda pomohl zachránit tříměsíční děvče, které nedýchalo. | foto: archiv ZZS JMK

Život tříměsíčního miminka nedávno zachránil Lukáš Šmerda z Vyškovska. Duchapřítomně pomohl zoufalé sousedce, jejíž malá holčička upadla do bezvědomí a přestala dýchat.

Šmerdova role byla o to důležitější, že nedávno absolvoval kurz, jak se v podobných situacích chovat. „Sám budu otcem, za pár týdnů máme termín. Chtěl jsem být připravený,“ vysvětlil.

Když Šmerdu požádala o pomoc vyděšená matka holčičky, zachoval chladnou hlavu a zahájil resuscitaci pěti úvodními vdechy.

Lukáš Šmerda pomohl zachránit tříměsíční děvče, které nedýchalo.
Posádka sanitky, která vyjela na pomoc tříměsíční dívence.
Posádka vrtulníku, který vyrazil na pomoc tříměsíční dívence.
Operátorka tísňové linky Kateřina Motyčková.
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„Byl absolutně skvělý, snažil se zachovat klid a dělat vše, co bylo třeba,“ chválí jej operátorka tísňové linky záchranné služby Kateřina Motyčková. Ta byla s mužem celou dobu v kontaktu a radila mu, jak postupovat.

Děvčátko začalo díky jeho pomoci slabě dýchat, po příjezdu záchranářů se jej po odsátí dýchacích cest podařilo stabilizovat.

I když byl stav novorozeněte v tu chvíli stále kritický a bylo nutné jej napojit na řízenou ventilaci a transportovat vrtulníkem do Dětské nemocnice v Brně, je podle záchranářů holčička dnes už zdravá a bez následků.

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