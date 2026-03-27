Vyřizování podkladů a jejich fyzické doručování na úřad zájemcům o městské byty v Brně neubylo, respektive jen minimálně, pracovníci bytových odborů jsou navíc zavaleni stovkami žádostí, které nestíhají vyřizovat.
Že novinka přinesla víc potíží než užitku, je dáno tím, že formulář není napojený na žádný státem uznaný mechanismus ověření, že za počítačem sedí reálný člověk. Lze tak odeslat třeba formulář, kde je nesmyslné, případně chybně zadané jméno.
Nejenže žadatelé na úřad stejně musejí, ale úředníci zároveň formuláře ručně prochází a každé políčko je nutné pečlivě zkontrolovat, přičemž nevědí, co je pravda, omyl nebo výmysl.