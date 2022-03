Vymyslet lež je snadné. Řeknete, co druzí chtějí, říká dokumentaristka

Umělé tornádo i pití bělidla. Co se skrývá v řetězových e-mailech, řešila ve své dokumentární sérii Brňanka Tereza Reková. „Během půlročního natáčení celého cyklu jsem se pravidelně setkávala s tvrzením, že pravda je to, čemu sám věřím. A když se nad tím zamyslíte, tak to dává smysl. Když něčemu hluboce věříme, tak se to pro nás pravdou stane. Začneme se podle toho chovat,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.