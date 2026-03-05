Knihovna bude učit, jak poznat lži a manipulace. Progresivní agitka, tvrdí SPD

Zatímco internet je zahlcený nejrůznějšími manipulativními příspěvky a lživými fotografiemi vyprodukovanými umělou inteligencí, předáci brněnské buňky SPD se postavili proti finančnímu příspěvku města pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Ta chce lidi učit, jak se v záplavě zdrojů vyznat a poznat ty, které pracují s fakty, nikoli výmysly.
Brněnský politik SPD Tomáš Skřička kritizuje plán knihovny učit lidi, jak poznat lži a manipulace.

O vlivu dezinformací na českou společnost a na důvěru v demokratické instituce hovoří nejen řada spolků a výzkumných organizací, kteří se tématu pravidelně věnují, ale i složky státu včetně tajných služeb.

Ani to však brněnské politiky SPD nepřesvědčilo. Na úterní schůzi odmítli zvednout ruku pro přidělení peněz na projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně, který si klade za cíl vzdělávat jednotlivé skupiny obyvatel v informační a mediální gramotnosti, tedy aby ihned nevěřili všemu, co se k nim dostane, ale zapojili i kritické myšlení.

Brno začne spolupracovat s Lvovem. Je pod vlivem nacistů, řekl zastupitel SPD

„Četl jste ten materiál? Připadá vám to v pohodě? Tam máte třeba témata jako genderová rovnost, boje s hybridními hrozbami a dezinformacemi nebo přispívání k inkluzivní společnosti. Za mě je to taková ta progresivní agitka. Na to by podle mě město přispívat nemělo,“ řekl redaktorovi iDNES.cz brněnský zastupitel SPD Jiří Kment.

Brněnská radní pro školství Irena Matonohová (STAN) odmítá, že by šlo o jakoukoliv agitaci, ale chápe, že na část politiků působí některá slova jako červený hadr na býka. V případě SPD jsou to právě často slova jako inkluze, gender, dezinformace, integrace nebo cizinec, ať už jde o cokoliv a v jakémkoliv kontextu.

Sama knihovna o výtkách politiků SPD nic neví. „Nikdo s námi osobně nic neprojednával,“ sdělil její mluvčí Petr Pospíšil s tím, že se z toho důvodu nebudou k tématu vyjadřovat.

„Samé libtardí klišé a levičácká ideologie“

Kmentův kolega Tomáš Skřička si navíc přisadil, že se důvodová zpráva hemží samým „libtardím klišé“. Co tím má na mysli, nijak nevysvětlil. „Něco takového nebudeme podporovat. To je taková ta zvrácená levičácká ideologie,“ doplnil opět bez bližších podrobností.

Dále prohlásil, že boj s hybridními hrozbami považuje za „kravinu“ a že se zbytečně řeší něco podružného místo toho, aby se zaměřila pozornost na důležitější věci. Například na to, že se ve světě neměří všem stejným metrem. Srovnával reakci států na agresi Ruska proti Ukrajině s americkým zásahem ve Venezuele a aktuální americko-izraelské útoky na Írán.

Rozdíl je ovšem minimálně v tom, že Ukrajina Rusko nechtěla a nechce zničit, zatímco Izrael i Spojené státy představují pro zástupce teokratického režimu v Íránu „satanské země“.

Nesouhlasným názorem svých dvou kolegů se řídil i Leoš Prokeš, který však jinak blíže materiál o záměru knihovny nečetl, takže nebyl schopen říci, proč byl vlastně proti.

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Naopak Tomáš Anderle, který je zároveň ředitelem školy, podle svých slov s tématem projektu nemá problém, přidělení peněz ale nepodpořil kvůli tomu, že se nedozvěděl, na co konkrétně půjde příspěvek města. „I účetně se to přece bude muset nějak řešit,“ poznamenal. Kdyby tak dostal odpověď, na co jde jaká koruna z účtu města, ruku by prý zvedl.

Pátá a poslední členka klubu SPD Blanka Borovská na zasedání zastupitelů chyběla.

