Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Celkem se jedná o více než 3 100 metrů čtverečních, které získá developerská firma MS Trnitá spadající do struktury společnosti MS Invest, dříve známé jako Moravská stavební.
Nacházejí se severně od ulice Opuštěná u autobusového terminálu Zvonařka hned v sousedství Paláce Trnitá, který stejný developer už v minulosti vybudoval a rozprodal. Pro jiný blok už má zatím nezastavěné pozemky scelené, teď díky vůli města získá do svého majetku parcely pro další.
Bod značí pozemky, které jsou předmětem prodeje.
Podél obou ještě nevystavěných bloků už začíná město pomalu budovat severní část širokého Bulváru za více než 150 milionů korun. Ten propojí budoucí hlavní nádraží v odsunuté poloze u řeky Svratky s přestupním uzlem MHD u stávající stanice.
Právě byznysmeni z MS Invest se před časem spojili s městem, že mu pomohou vykoupit klíčové pozemky pro stavbu navazující etapy protipovodňových opatření kolem řeky Svratky. Zábrany proti velké vodě jsou přitom i v jejich zájmu, bez nich totiž s výstavbou na dnes volných parcelách nemohou začít.
„Nevím, jak by to mělo souviset. My už tam vlastníme zhruba tisíc metrů čtverečních, bez nichž není možné vybudovat blokovou strukturu zástavby, jak určuje územní studie,“ sděluje Vladimír Meister z developerské společnosti. „Někdo to může asi brát jako jistou formu kompenzace, ale my to kupujeme za tržní cenu ještě s dvacetiprocentní přirážkou,“ poukazuje.
Proč se nekonala dražba?
Spojením „tržní cena“ myslí Meister sumu, kterou určil znalec. Celková částka za tamní parcely se tak vyšplhá na více než 100 milionů korun. Zdůrazňuje při tom, že při výkupu parcel pro protipovodňové zábrany „utopil“ 40 milionů, protože od soukromníka je získal za 70 milionů, zatímco městu prodal za třicet, což byla cena stanovená znalcem.
Pokyn k aktuálně řešenému prodeji pozemků v Jižní čtvrti však vedení Brna vydalo jen krátce po schválení tohoto obchodu. Zastupitelé odkup odsouhlasili 9. září a za dva týdny šlo od vrcholných politiků města nařízení, aby se nynější prodej parcel začal připravovat.
Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji
„To si celé vyjednávala městská firma Brněnské komunikace, která pozemky vlastní. Ta také přišla s pokynem ohledně prodeje za námi, my ho pak jen schválili,“ tvrdí brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM).
Zároveň se dušuje, že o vyjednáváních nic bližšího neví. Nedokázal tak ani komentovat, proč se v tomto případě nešlo cestou dražby nebo obálkové metody, kdy by zvítězila nejvyšší nabídka.
Podle předsedy představenstva zmíněné městské firmy a politika ODS Davida Grunda bylo na stole více variant, ale tato se ukázala jako nejlepší řešení. Ve středu měli prodej pozemků developerovi posvětit brněnští radní, ale nakonec tento bod ze svého jednání stáhli.
28. února 2025