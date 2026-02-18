Další trik developera. Pro bytovku místo zbourané vily chce změnit povolenou výšku

Oldřich Haluza
  5:31
Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice to považují za účelový tah.

Řada hodnotných budov s bohatou minulostí se nachází v ulici Hlinky poblíž brněnského výstaviště. V její východní části stojí třeba tři pozdně historizující domy z konce 19. století nebo nájemní dvojdům Wenzla Jedlicky ze stejné doby, v němž se dochoval byt manželů Herdanových s výjimečným funkcionalistickým interiérem z první republiky.

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku v ulici Hlinky (na snímku) poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené.
Možná budoucí podoba bytového domu na místě zbourané vily v ulici Hlinky
Na místě zbourané neorenesanční vily v brněnské ulici Hlinky má vyrůst obří bytovka.
Neorenesanční vilu z 19. století v brněnské ulici Hlinky považovali památkáři za originální architektonické dílo, díky čemuž si vysloužila status památky.
15 fotografií

Starší objekty doplňuje několik moderních, z nichž některé vznikly v minulých letech. A k tomu se chystá stavba dalšího bytového domu, který má být vyšší, než dovoluje územní plán Brna, což se investor snaží jeho úpravou změnit.

Dokument vymezuje pro severní stranu Hlinek v této části výškovou úroveň tři, jež umožňuje stavby maximálně 16 metrů vysoké. Bytovka od Horizon Consulting II. má však dosahovat téměř 28 metrů. Počítá se vznikem 26 jednotek k bydlení s restaurací v přízemí, firma objekt plánuje postavit místo kontroverzně zbourané neorenesanční vily.

Sporně zbouranou vilu nahradí mohutná bytovka. Příliš vysoká, vadí starostovi

Povolení, vydané loni centrálním superúřadem spadajícím pod brněnský magistrát, napadli sousedé a městská část. Vadí jim předimenzovanost včetně výšky. Krajský stavební úřad o odvolání dosud nerozhodl, magistrátní památkáře nicméně vyzval, aby se věcí znovu zabývali, poté co zrušil jejich závazné stanovisko.

Nastavená úroveň znemožňuje sjednocení objektů, stojí v návrhu změny

Podle zjištění iDNES.cz stejná firma nyní usiluje o změnu územního plánu spočívající v navýšení výškové hladiny zástavby v části Hlinek na úroveň čtyři, která představuje maximálně 22 metrů.

„Účelem změny je úprava úrovně ve stabilizované ploše smíšené obytné všeobecné dle stávajícího stavu a skutečné maximální výšky staveb a vytvoření územních podmínek pro sjednocení výškové úrovně zástavby. Výška stávajících objektů již přesahuje 16 metrů a nastavená úroveň znemožňuje dostavbu území tak, aby se sjednotila výšková hladina objektů podél této strany ulice,“ stojí v popisu účelu navrhované změny územního plánu.

Obří bytovka na místě zbourané vily má povolení. Starosta protestoval marně

Text se přitom odkazuje například na zmiňovaný dvojdům Wenzla Jedlicky, který má včetně přízemí tři patra s vyššími stropy a nahoře půdní prostory.

Navrhovaná změna týkající se Hlinek je součástí velkého balíku úprav územního plánu, jejichž prověření schválili brněnští zastupitelé loni v listopadu. Zda bude do dokumentu klíčového pro rozvoj města skutečně zapracována, není v tuto chvíli jisté.

„Smyslem je nyní zhodnotit její soulad se stavebním zákonem, koncepcí územního rozvoje města a veřejnými i soukromými zájmy v území. Teprve na základě odborného prověření vznikne návrh, v této fázi proto nelze předjímat konkrétní podobu výsledného řešení,“ poznamenává mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Prověření provádějí pracovníci Kanceláře architekta města Brna, přičemž musejí vzít v úvahu stávající limity nebo hodnoty území.

Je únavné čelit tlaku firmy, stěžuje si místní

Proti návrhu zvýšit úroveň zástavby v části Hlinek se už postavili radní Brna-střed. „S ohledem na převažující charakter kompaktní historické zástavby této části ulice je taková změna nevhodná,“ míní starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který je profesí architekt. Radní se prozatím vyjádřili negativně k zadání změny, později se mohou ozvat při společném a následně i veřejném projednání úpravy.

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Podle Mencla existence vyšších budov neodůvodňuje změnu hladiny zástavby na Hlinkách. „Severní strana ulice od pivovaru až po Vinařskou má převažující výškovou úroveň tři, a to zhruba ve třiceti případech. Vyšší než 16 metrů jsou jen dvě stavby,“ upozorňuje starosta.

Místní obyvatelé považují navrženou změnu za čistě účelovou, aby firma mohla postavit zamýšlený mohutný bytový dům, pro nějž jí stále chybí pravomocné povolení k výstavbě.

„Je neuvěřitelné, kde všude jsou zástupci této společnosti schopní tohle tlačit, a je už únavné tomu neustále čelit. Je špatně měnit výškovou hladinu ve stabilizovaném území, aby mohla být postavena naddimenzovaná bytovka, místo toho, aby to bylo naopak – tedy povolit pouze objekt, který by odpovídal okolní zástavbě,“ poukazuje obyvatelka ulice Kristina Kruntorád Ketmanová.

Velké bytovky zničí ráz ulice, vadí lidem v Brně. Investor mluví o osvěžení

Umělé navýšení výškové hladiny části Hlinek sousedé odmítají. „Jedná se o jednosměrnou ulici s bytovými domy v jedné souvislé hladině, odpovídající úrovni tři. Ulice v této části není široká, chodníky jsou spíše užší. Stavba v té masivní hmotě notně naruší její ráz, se zamýšlenou funkcí domu přijde i zvýšený pohyb lidí, aut a také více hluku. Nedávno se stavěl nový dům na vedlejší parcele a bez potíží dodržel výškovou hladinu a navazuje na celkový ráz ulice,“ sděluje další z místních Jana Jiříčková. Upozorňuje, že stejným způsobem zdejší obyvatelé argumentovali v námitkách při odvolání proti povolení pro stavbu bytovky.

Firma Horizon Consulting II. se k zamýšlené změně územního plánu odmítla pro iDNES.cz vyjádřit. Magistrátní odbor územního plánování a rozvoje, který má její pořízení na starosti, zaujal k návrhu neutrální stanovisko.

20. dubna 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Další trik developera. Pro bytovku místo zbourané vily chce změnit povolenou výšku

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku v ulici Hlinky (na snímku) poblíž...

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice...

18. února 2026  5:31

Čelní srážka na Vyškovsku. Nákladní auto nestihlo uhnout, řidička osobáku zemřela

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Při nehodě nákladního a osobního auta na silnici I/50 u Nesovic na Vyškovsku v úterý v podvečer zemřel člověk. Silnice je nyní uzavřená, hasiči budou stabilizovat částečně nakloněný kamion, řekl...

17. února 2026  19:57

Vedlejší linka vás obohatí, nabádá influencer. Hláška z Love Islandu už ho otravuje

Premium
Influencer Martin Mikuš organizuje sportovní zábavu pro stovky lidí.

Popularitu získal během tří měsíců strávených v reality show Love Island. Hlavně mladší generace Brňanů ho však už dávno znají z akcí zvaných SideQuesty, tedy v překladu vedlejší mise. Martin Mikuš...

17. února 2026

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:07

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:43

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:07

Od stání na chodníku neodradí brněnské řidiče ani sloupky. Vědí, jak je překonat

Premium
Od parkování na chodníku neodradí mnohé řidiče v Brně ani instalované sloupky.

Auto parkující z poloviny, nebo dokonce celé na chodníku se stalo v některých částech Brna takřka běžnou situací. Na řadě míst se takovému bezohlednému chování šoférů, kvůli němuž poté pěší musejí...

16. února 2026

OBRAZEM: Bizáry ze světa hmyzu. Samurajské rohy i kobylka, které se nechce skákat

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na...

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz...

16. února 2026  15:51

Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě...

16. února 2026  13:20

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:50

Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...

Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná...

16. února 2026  10:10

RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného

Hra changes v Národním divadle Brno, kde hrají jen dva herci - Petra Lorenc a...

Jednou z letošních premiér Národního divadla Brno se v budově Reduty stalo dva roky staré komorní drama švédsko-německé dramatičky Maji Zade pojmenované původním anglickým názvem changes, pro češtinu...

16. února 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.