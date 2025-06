Část úkolů dětského ombudsmana už vykonával stávající veřejný ochránce práv. Dětský ombudsman má kromě konkrétních případů stížností prověřovat i postupy úřadů a dalších institucí, jejichž činnost se dotýká práv dětí.

Dále se bude zabývat i rozhodnutími ředitelů škol a školských poradenských zařízení. Kromě toho bude mapovat a prosazovat práva dětí podle Úmluvy o právech dítěte a mezinárodních smluv. V kanceláři si od dětského ombudsmana slibují především systematické a dlouhodobé sledování dodržování dětských práv v Česku. Spolupracovat chtějí i s neziskovými organizacemi, mezi něž patří například UNICEF.

Přestože však má institut dětského ombudsmana začít fungovat již za dva týdny, o jeho vykonavateli teprve rozhodnou poslanci. Kromě standardních požadavků na „běžného“ ombudsmana musí dětský ombudsman splňovat minimálně pětiletou praxi v ochraně dětských práv a bezúhonnost. Zatím tuto funkci zastane Vít Alexander Schorm, zástupce ombudsmana.

„Veřejný ochránce práv může řešit stížnosti na státní orgány, zatímco dětský ochránce může řešit i stížnosti na orgány samosprávní. Mnohem víc se tak do jeho agendy dostává školský prvek, což posílí ochranu dětských práv,“ vysvětluje Schorm, proč je vznik působnosti užitečný i bez konkrétní volby člověka. Sám prohlásil, že zatím neuvažuje o kandidatuře na tuto pozici a v mezičase se zaměří především na spisy a stížnosti dětí.

100 dětí poslalo stížnost k rukám ombudsmana minulý rok. Za první pololetí letošního roku přijal veřejný ochránce práv zhruba 60 dětských stížností.

Podle Barbory Jechové, právničky Kanceláře ombudsmana, je patrný významný nárůst stížnostní agendy – v oblasti sociálně právní agendy přibližně o 40% v porovnání s loňskem, u školství jde o více než 90 % oproti minulému roku. Zvýšil se i počet stížností od samotných dětí.

„V loňském roce stížnost poslalo asi sto dětí, za tohle pololetí přibližně šedesát. Počet stížností, které se týkají porušení dětských práv, je v řádu tisících za rok,“ vyčísluje Jechová. Schorm dodává, že se předpokládá další nárůst, až se mezi děti rozšíří informace o vzniku nového institutu.

V porovnání s Evropou má Česko zpoždění

Budoucímu ochránci dětských práv má pomáhat i poradní orgán složený právě z dětí. Jeho součástí by podle Kláry Ille z právního oddělení kanceláře ombudsmana mohly být děti od dvanácti let. Jak bude tento orgán fungovat a volen musí v budoucnu určit sněmovna.

„Výjimečně by (dětský ombudsman, pozn. red.) mohl vstupovat i do soudních líčení,“ sděluje Klára Ille. Do konce roku chtějí v kanceláři navýšit počet zaměstnanců o deset lidí, uvažuje se také o externí spolupráci s dětskými psychology nebo pedagogy.

Nová pozice dětského ombudsmana v Česku vyhoví požadavku Výboru pro práva dětí OSN, který se opírá o Úmluvu o právech dítěte. Platit začala v roce 1991. Obdobné úřady, které se dětskými právy zabývají, již existují v zahraničí. Česko se ho dočká jako jeden z posledních evropských států, i když se o něm již několik let mluví.