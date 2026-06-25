Dětské infekční oddělení čeká oprava. Rodiče mají u pacientů méně přistýlek

Klinika dětských infekčních nemocí v Dětské nemocnici se kvůli rozsáhlé rekonstrukci stěhuje do náhradních prostor, kde bude méně místa pro doprovod hospitalizovaných pacientů i více dětí na některých pokojích. Samotná zdravotní péče ale zůstane zachovaná.
„Ty jsou bohužel menší, což s sebou přinese i určitý úbytek komfortu. Znamená to například méně přistýlek pro doprovod nebo nutnost ubytovat více pacientů na jednom pokoji. Všechny moc prosíme o trpělivost a pochopení. Děláme maximum pro to, abychom toto přechodné období zvládli co nejlépe,“ uvedl přednosta kliniky Lukáš Homola.
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Pacienti se dočasně přesunou do prostor Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. K dispozici tam bude 23 lůžek ve 13 pokojích. Děti vyžadující přísnou izolaci, například s hepatitidou A, budou hospitalizované na klinice infekčních chorob v bohunickém areálu. Pečovat o ně bude stejný personál dětské infekční kliniky.
Pavilon S z roku 1969 podle nemocnice už neodpovídá současným požadavkům. Čeká ho kompletní obnova zahrnující nové rozvody, vzduchotechniku, výměnu oken, dveří i výtahů, zateplení budovy a instalaci solárních panelů. Pro pacienty se budova uzavřela v pondělí 22. června, kdy začalo stěhování. Personál pavilon definitivně opustí 1. července. Rekonstrukce by měla trvat přibližně jeden rok.
Výsledkem má být modernější pracoviště s jednolůžkovými pokoji, které omezí riziko přenosu infekcí mezi pacienty. U každého pokoje bude možné ubytovat doprovod dítěte a jednotka intenzivní péče získá speciální izolační box pro vysoce nakažlivé infekce. Stavba vyjde na více než 200 milionů korun, které nemocnice získala z evropských dotačních programů.