Naplánovat rodinný víkend někdy znamená sladit několik docela odlišných představ. Starší dítě by nejraději šplhalo a zdolávalo překážky, mladší chce stavět nebo si hrát na obchod. Do toho přijde podzimní déšť a původní plán na výlet padá.
Při rozhodování, kam s dětmi v Brně, proto pomůže místo s různými druhy aktivit pod jednou střechou. Rodinný park BRuNO na Kigginsově ulici v Brně-Slatině nabízí vnitřní i venkovní herní část. Zatímco uvnitř se dá hrát celoročně, využití venkovního areálu závisí na příznivém počasí.
Déšť program nezruší. Uvnitř čeká labyrint i trampolíny
Rodinný Pak BRuNO
Prolézat, skákat, hledat cestu nebo zkoušet rovnováhu. Právě možnost střídat činnosti může být při rodinném odpoledni vítanější než jediná atrakce, u které děti po chvíli nevědí, co dál.
Mezi vnitřní atrakce pro děti patří například labyrint, lanové tunely a mosty, boulderovka či trampolíny. Nabídku doplňuje také autodrom nebo bludiště. Jednotlivé atrakce mají odlišné věkové určení, které si rodiče mohou před návštěvou prohlédnout na webu parku. Snáz tak vyberou aktivity pro předškoláka i staršího školáka.
Výlet přitom nemusí být závodem v tom, kolik stanovišť rodina zvládne. Dětem lze nechat čas, aby se k oblíbené hře vrátily, a pohyb proložit přestávkou.
Nejmenší mají svůj vlastní herní svět
S batoletem bývá hledání vhodného programu jiné než s desetiletým dítětem. Místo velkých překážek přicházejí ke slovu kostky, hrací panely nebo hry, při kterých děti napodobují dospělé.
Součástí parku je vnitřní herna pro děti do čtyř let nazvaná Mláďata. Najdou v ní kuličkový bazén s fontánou, mechanickou hrací stěnu, měkké stavebnice, dřevěnou dílničku nebo kuchyňku a tržiště. Zázemí doplňuje kavárna, takže rodiče mohou být dětem nablízku i během přestávky na kávu.
Pro rodiny se sourozenci různého věku je tak užitečné promyslet nejen délku návštěvy, ale i to, kdo bude které dítě doprovázet.
Když počasí dovolí, zábava pokračuje venku
Za příznivého počasí lze návštěvu rozšířit o venkovní část. V ní jsou například skluzavky, závodní okruh, Krtkův tunel nebo vodní atrakce. Jejich provoz však nelze automaticky očekávat při každé návštěvě: venkovní areál se otevírá podle počasí. Před cestou se proto vyplatí ověřit aktuální podmínky.
Narozeniny s kamarády a programem podle věku
Vedle běžného rodinného výletu nabízí park také narozeninové oslavy pro děti. Pro rodiče mohou být cestou, jak spojit setkání s kamarády a pohybový program bez příprav celé oslavy doma.
Rozsah služeb záleží na vybraném balíčku. Základní varianta zahrnuje vstup do herního centra, salonek na stanovenou dobu, balónkovou výzdobu a drobné občerstvení. Další balíčky přidávají například dort, tematický program s animátory nebo diskotéku. Pro starší děti je v nabídce také program ve stylu únikové hry.
Při výběru se vyplatí porovnat délku oslavy, počet hostů a konkrétní obsah balíčku. Dítěti, které si chce hlavně hrát s kamarády, může vyhovovat volnější průběh; jinému sedne společné plnění úkolů.
Tip také pro školy a školky
Zábavu a pohyb mohou využít i školní kolektivy. BRuNO připravuje programy pro mateřské a základní školy i družiny. V nabídce jsou například týmové soutěže a hlavolamy v programu Brunova hravá výzva nebo vzdělávací program v mobilním planetáriu. Skupinovou návštěvu je potřeba domluvit předem.