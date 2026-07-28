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Satirická deskovka o Brně si dobírá lidovce i Hollana, bílý prášek je výhoda

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  12:00
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.

Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy. | foto: Snímek hry Z kauzy do kauzy

Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
8 fotografií
Nejen lidé z Brna mají možnost se pobavit u satirické online deskové hry Z kauzy do kauzy mapující různé eskapády z místního politického dění za poslední roky. Pod trestnými poli se tak skrývají třeba policejní zásahy na brněnském magistrátu, ale třeba i některými vysmívaná podoba orloje na náměstí Svobody.

„U řeky, nebo v centru? Ztrácíš orientaci. Zpět o čtyři pole,“ stojí na políčku, po jehož odkrytí je zřejmé, že jde o téma přesunu brněnského hlavního nádraží.

Kauzou, která je v tomto případě naopak výhodou, je pole, pod nímž se skrývá obrázek lajny bílého prášku. „Rivalové na tebe vytáhli fotku s bílým práškem. Cítíš příval energie a sympatií mladých. Házíš ihned znovu,“ zjistí hráč.

Snímek jasně naráží na léto 2023, kdy kauza bílého prášku s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou a jejím náměstkem Robertem Kerndlem (oba ODS) obletěla celé Česko a politici museli vysvětlovat, co to vlastně znamená.

Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.

Ačkoliv hra primátorku ani nikoho dalšího konkrétního nejmenuje, je zřejmé, z koho si tvůrci střílí. „Zásah NCOZ – utíkej. Prohledává se kancelář 1. náměstka. Skládáš koalici. Lepší už to nebude,“ zní popis pole.

Je to narážka na razii detektivů z října 2022 u tehdejšího prvního náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka. Podobně na něj míří i jiné „trestné“ pole, jestli jít za politikou do Prahy, či zůstat v Brně.

Terčem satiry je i další lidovec Filip Chvátal, který ze šarvátky s náměstkem brněnské primátorky Robertem Kerndlem vyšel se zlomeným prstem. Ani jeden z nich tento konflikt tehdy nechtěl komentovat.

„Nikdo tě nemá rád. Chtěl ses prát a zlomil sis u toho prst. Tato politická facka tě posílá zpět na start,“ zjišťuje hráč, když na toto zákeřné pole narazí.

Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.
8 fotografií

Jiné zase připomíná někdejšího brněnského politika Matěje Hollana a jeho léčbu kvůli závislosti na pornu.

Za online deskovou hrou stojí v říjnových volbách kandidující uskupení Brno klidem, které tvoří zejména bývalí členové hnutí ANO.

Ve hře se tak neobjevují žádné kontroverzní věci a kauzy s nimi spojené, ať už je to nezvyklé tajné hlasování o zrušení zakázky na nový kotel v městské spalovně nebo tahanice ohledně toho, kde bude jaká výstavba, zejména v lokalitě za Lužánkami, kde chce majitel fotbalové Zbrojovky Vojtěch Kačena stavět nový stadion.

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