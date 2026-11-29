Čtyřicet minipivovarů, osmdesát skutečných příběhů a ilustrace, na kterých pracoval malíř i několik dní. Desková hra o českém pivu má lidi nejen pobavit, ale také jim ukázat podniky, o kterých možná dosud neslyšeli. Její autorka Michaela Cichrová původně tvořila hry jen pro radost, dnes z jejich prodeje financuje další projekty. Před pár lety se z Brna přestěhovala do Krkonoš.
Není to jen pár otázek a figurky na hrací ploše. Novinka věnovaná českým minipivovarům propojuje vědomostní otázky, pantomimu, skutečné příběhy z hospod a originální ruční výtvarné zpracování. „Nechtěla jsem, aby minipivovary byly jen obyčejnou deskovou hrou. Měly být takovým uměleckým dílem v krabici,“ říká autorka.
Hra představuje čtyřicet minipivovarů z celé republiky. Vedle zábavy se hráči dozvědí také informace o konkrétních podnicích, součástí jsou i jejich loga a odkazy na webové stránky. „Chtěla jsem, aby si lidé řekli: Pojďme si zahrát, ale zároveň nás to nebude odvádět od toho, proč jsme se sešli,“ vysvětluje autorka, která hru proto navrhla tak, aby se dala vytáhnout třeba přímo v hospodě.
Jednou z hlavních součástí je 80 příběhů, které vycházejí ze skutečných zážitků. I když se obávala, že jich nebude mít dost, nakonec zjistila, že inspirace má požehnaně. „Mám tak extrémně pestrý život a pobyt na horách je taky dost specifický. Poprvé v životě jsem uplatnila svoje party roky z mládí. Pro zábavné příběhy jsem nemusela chodit skoro ani k sousedům,“ směje se. Na vzniku některých historek se podílel také její manžel nebo přátelé. Při křtu se tak v historkách sami našli.
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Na podobě deskovky Cichrová spolupracovala s brněnským ilustrátorem Janem Grumlem a grafikem Ivanem Svárovským. „Honza nad ilustracemi strávil spoustu času a je na nich jeho práce opravdu znát,“ říká. Originální ilustrace si zájemci můžou zakoupit i samostatně na internetu s vědomím, že přispějí na dobrou věc. Třetina z ceny totiž poputuje na charitativní účely.
Tvorba deskových her pro Michaelu Cichrovou původně vůbec nebyla podnikatelským plánem. „Chtěla jsem se něco dozvědět o Krkonoších, protože jsem se tam rozhodla žít. Začala jsem si zjišťovat informace a postupně jsem dospěla k tomu, že bych z nich chtěla vytvořit deskovou hru,“ vzpomíná.
A hra měla nečekaný úspěch. Po Krkonoších přišla na řadu jižní Morava s vinařskou tematikou. Pivaři ale zůstali stranou, a tak se autorka pustila do dalšího projektu. Tentokrát už měla zkušenosti, kontakty i jasnější představu, jak výsledný produkt uchopit. „Neplánovala jsem, že z toho bude podnikání. Chtěla jsem vytvořit něco pro radost,“ říká. Dnes její práci vyhledávají další prodejci a podniky.
Příště Adršpach nebo záchranářská hra pro děti
Každá hra má vedle zábavy také vzdělávací rozměr. U Krkonoš se hráči seznamují s místní přírodou, historií i tradicemi. Vinařská hra funguje také jako gastronomický průvodce. U minipivovarů chce autorka poukázat zejména na menší výrobce, o kterých se tolik neví. „Nedávalo by mi smysl vytvářet deskové hry pro velké značky, které už každý zná,“ vysvětluje.
Komunikace s majiteli pivovarů se neobešla bez občasných potíží. „Někteří mi napsali, že se jim projekt moc líbí a rádi by se do něj zapojili, ale jednoduše na to nemají čas,“ popisuje. Kvůli dodržení termínu tisku tak musela část zájemců nechat na později. Do budoucna počítá s možností rozšířené edice.
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Výroba podobné deskové hry stojí kolem milionu korun. Autorka proto musí jednotlivé projekty pečlivě plánovat a část nákladů pokrývají předobjednávky zapojených podniků. „Řídím se heslem, že tvořím, protože dobré projekty nepočkají. Veškerý zisk, který svou prací vydělám, zase investuji do další práce. A strašně mě to baví,“ říká.
V plánu má také hru zaměřenou na Adršpach, projekt pro nevěsty, v němž chce využít své dlouholeté zkušenosti coby svatební fotografky, a deskovku pro děti, která přiblíží práci záchranných složek.
Křest pivní hry byl v říjnu v Brně, za kmotra šel herec a gastronomický publicista Lukáš Hejlík. „Nechtěla jsem jen známou tvář, která se s produktem vyfotí. Chtěla jsem někoho, kdo k němu bude přirozeně patřit. Lukáš Hejlík a minipivovary mi k sobě zkrátka dávají smysl,“ vysvětluje Cichrová. A co si podle ní mají hráči z nové deskovky odnést? Vedle zábavy také inspiraci, kam vyrazit příště.