Na vlastní deskové hře pracoval nadšenec čtyři roky, milion získal od dárců

K moderním deskovým hrám se přitom osmatřicetiletý Marek dostal spíše náhodou. „Dlouho jsem ujížděl na karetní hře Magic: The Gathering. Jednoho dne mě kamarádi pozvali do klubu, kde se hrály deskovky, a já jim zcela propadl. Tak to všechno začalo,“ popisuje rodák z Ivančic na Brněnsku, jehož zápal pro hry stále neopustil.

Avšak tak jako čtenář někdy dospěje do bodu, kdy naplní svou studnici přečtených knih a začnou se mu v hlavě rodit vlastní příběhy, je tomu i u herních nadšenců. „Po letech jsem začal mít pocit, že mi v nabídce něco chybí. Vyzkoušel jsem spoustu her, ale nenašel jsem mezi nimi takovou, která by kombinovala karty s principy deskovek,“ líčí Marek. A tak se zrodila myšlenka Kinghillu.

Od nápadu k realizaci však vede dlouhá a spletitá cesta. Vymýšlení samotného mechanismu k hladkému fungování hry trvalo vystudovanému ekonomovi bezmála dva roky. Výsledkem je důmyslná originální kombinace obou zmíněných principů s velkou variabilitou, rychlým tempem a překvapivými možnostmi boje. Neobvyklé také je, že je určena jen pro dva hráče.

„Hru jsem původně navrhl pro čtyři, ale covid mi do toho hodil vidle. Musel jsem přejít na digitální testování, a to bylo mnohem snazší ve dvou lidech,“ vysvětluje tvůrce. Kinghillu to však neubralo, spíše naopak. Díky malému počtu aktérů je totiž doladěnější a svižnější.

Podobně jako mechanika hry je důležitý také její vzhled. A Markovy představy byly vskutku pohádkové. „Vždy jsem rád vymýšlel nové světy, psal příběhy a kreslil mapy,“ svěřuje se. Avšak navrhnout design celé hry by přece jen bylo nad jeho síly, proto oslovil řadu grafiků. „Kinghill je netypický tím, že se na něm podílelo více grafických designérů. Téměř vždy na projektu pracuje jen jeden, aby byl vzhled jednotný. Já jich měl sedm, ale naštěstí se to povedlo a hra vypadá tak, jak jsem si přál,“ pochvaluje si.

Verbování příšer i epické bitvy

Kinghill přenese hráče do fantasy kraje zmítaného válkou o tajemný měsíční kámen. Stane se zde hrdinou, který povede království do epických bitev. Může rozšiřovat svou říši, verbovat příšery či studovat kouzla. A především se snaží porazit svého nepřítele.

„Vše je řízeno přes mechanismus worker placementu, kdy hráči umisťují své postavy na různá místa mapy. K tomu se přidává soubojová část á la Magic,“ přibližuje Marek při přejíždění prstem po detailně vyvedené herní desce zobrazující skleněný hrad, který se tyčí nad údolím zaplaveným fialovým světlem zářícím z oblohy.

Všechno krásné má však svou cenu. Třeba ilustrace jedné karty vyšla na sto až dvě stě dolarů, což odpovídá dvěma až téměř pěti tisícům korunám – a ve hře jich je celkem 160. Dále je třeba krabice, plocha, návod, žetony, nemluvě o ceně za jejich výrobu. Značnou část peněz spolkl také marketing. „Celkové náklady se vyšplhaly na 35 tisíc dolarů čili něco přes 800 tisíc korun. A to nepočítám poštovné,“ uvádí Marek.

Za dopravu totiž utratil víc než za samotnou výrobu. „Rozhodl jsem se vyrábět v Číně kvůli ceně. I když materiál podražil, výroba je tam pořád levnější,“ objasňuje. „Někteří z těch, kteří si nechali hru poslat přednostně, si mysleli, že ji posílám tady z Brna, a divili se, jak můžu chtít takové peníze za poštovné. Hodně lidí se domnívá, že doprava prostě nějak proběhne, ale nevidí celý ten šílený proces v pozadí,“ vrtí hlavou.

Cílí na zahraniční trh

Kde tedy sehnat na tak nákladný projekt peníze? Pro tvůrce se nabízejí dvě možnosti. Buď půjdou do publikování sami, nebo nabídnou hru vydavateli. „Tohle rozhodnutí by si každý autor měl udělat co nejdřív, ušetří to spoustu starostí. Já původně hledal vydavatele, ale pomalu se to překlápělo až do stavu, kdy jsem se rozhodl do toho jít sám,“ odhaluje Marek.

Vydal se proto cestou crowdfundingu, jehož prostřednictvím mohou lidé financovat různé projekty. Přestože existují i české platformy jako Hithit či Startovač, Marek zvolil zahraniční Kickstarter. „Na náš trh bych cílil třeba s menší karetní hrou v češtině. To ale není případ Kinghillu, který jsem už od základů dělal v angličtině s myšlenkou dostat ho do světa,“ objasňuje Marek, který však připravil i českou verzi.

Jeho cílem na Kickstarteru bylo vybrat 20 tisíc dolarů čili necelého půl milionu korun. Díky 962 dárcům však nakonec získal dvakrát tolik. „Byl jsem překvapený, ale hlavně hrozně vděčný. Začátečník totiž nemá tušení, jak může dopadnout, takže to byly pořádné nervy,“ vzpomíná.

Celý proces od prvotních nápadů až po fyzický produkt trval čtyři roky. Po celém tomto kolotoči událostí se Markova hra dostala na trh a k prvním zájemcům, koupit ji lze například v Albi či TLAMA games. Cena se pohybuje kolem 1 300 korun.

A přestože hra vyšla teprve nedávno, Marek už pracuje na další. „Jen ještě netuším, jestli se zase odvážím pokoušet štěstí ve víru crowdfundingu. Ale uvidíme,“ podotýká s úsměvem.