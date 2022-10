Deník Ukrajinky: Rusové na nás páchají genocidu, ale nikdy nás neporazí

Je mi padesát let a pocházím z Volyňské oblasti. Vystudovala jsem pedagogiku a farmacii, s manželem jsme na Ukrajině měli firmu, která se zabývala včelařstvím. Před dvěma lety jsem se díky dokumentárnímu filmu Odstíny Ukrajiny spojila s mou rodinou v Česku, jsou to volyňští Češi. Po začátku války jsem u nich na pár dní našla útočiště i se svou maminkou, synem, dcerou a dvěma vnuky. Do Česka jsme přijeli 4. března.

První díl jejího deníku: Tři dny a dvě noci jsem nespala kvůli popojíždění k hranici

Druhý díl jejího deníku: Stýská se mi, ale učím se česky, abych si našla práci

Třetí díl jejího deníku: Už nebydlíme v hotelu, nabídka práce snů bohužel nevyšla

Čtvrtý díl jejího deníku: Dětem je nejlíp, už pochytávají česká slovíčka

Pátý díl jejího deníku: Velikonoce mají duchovní význam, zdravíme se při nich jinak

Šestý díl jejího deníku: Mám radost, že se lidé z východu ve velkém učí ukrajinsky

Sedmý díl jejího deníku: Pro Čechy je Ukrajina druhořadý stát, nikdy tam však nebyli

Osmý díl jejího deníku: Práci jsem nevzala, protože farmář měl jiné představy

Devátý díl jejího deníku: Tady se řeší ceny energií, na Ukrajině, kolik lidí zemřelo

Desátý díl jejího deníku: Kdysi jsem měla obyčejné sny, teď si přeji jen jednu věc

Jedenáctý díl jejího deníku: Když si večer lehnu do postele, přichází na mě smutek

Dvanáctý díl jejího deníku: Mámina sestřenice v Rusku říká, že jsme všichni fašisti

Třináctý díl jejího deníku: Včelařství sice nevyšlo, ale budu pracovat jako učitelka

Čtrnáctý díl jejího deníku: Jsme ve střehu a stále silnější, pomáhá nám hněv

Patnáctý díl jejího deníku: Děti si s plyšáky hrají na evakuaci, chcete to i vy?

Šestnáctý díl jejího deníku: Teď máme obrovskou příležitost odpoutat se od říše zla

Sedmnáctý díl jejího deníku: Nestačí jen v něco věřit nebo doufat, je nutné jednat

Osmnáctý díl jejího deníku: Návrat domů je skličující, lidé jsou v depresi a bez práce

Devatenáctý díl jejího deníku: Doufám, že vláda v Rusku skončí a přijde o jaderné zbraně

Dvacátý díl jejího deníku: Rusové utíkají před mobilizací, na válku ale názor nezmění

Jednadvacátý díl jejího deníku: Včely zalepily minu v úlu voskem, lidi zachránily