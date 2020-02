Demonstranti podřezali nohu židle, aby poukázali na křehkost demokracie

Protestující se vydali na pochod na Jakubské náměstí. Jejich počty se z asi 120 účastníků rozrostly na tři stovky lidí.

Na náměstí před bývalým sídlem České televize vystoupila přibližně desítka řečníků. Za Milion chvilek pro demokracii vystoupil Benjamin Roll, za Společně Brno Hana Strašáková. K organizátorům se přidal i iniciativa Stojím za ČT.

Vyzývali poslance, aby byli ve své práci zodpovědní a bránili demokratickou a veřejnou volbu radních veřejnoprávních médií.

„Nejsme tu dnes, abychom zpochybňovali volbu Stanislava Křečka ombudsmanem. Ale abychom upozornili na to, v jak špatném stavu dnešní politická situace je a že volenými zástupci jsou povětšinou pouze loutky,“ řekla Strašáková.



Roll upozorňoval na to, že opozice není jednotná a proto musí nastoupit i občanská opozice. „Požadujeme veřejnou volbu zástupců do rad veřejnoprávních institucí,“ vzkázal.



Řečníci poukázali i na to, že někteří politici podle nich zvolili ombudsmana jen na truc názoru veřejnosti.



Mezi řečníky se objevil i sociolog médií Jaromír Volek. „Zažil jsem před dvaceti lety krizi v České televizi. Dnes je to stejné. Do televizní rady máme 18 kandidátů. Deset z nich nemá s médii nic společného. Kolegové z Polska a Maďarska mi říkali, že u nich začala tristní situace tehdy, když se radními stali ekonomové. My teď máme mezi kandidáty pět ekonomů a jednoho exekutora. Tak nevím, zda to má ilustrovat, co se s médii stane,“ prohlásil Volek.

Organizátoři s sebou přinesli ručně vyrobenou židli, jejíž nohy představovaly čtyři pilíře demokracie. „Zákony, vláda, soudy, média. Tak jsme pojmenovali nohy židle. A tu zase Demokracie. Je křehká a vachrlatá, stejně jako naše demokracie. Stojí na čtyřech nohách a potřebujeme je všechny,“ konstatovala Strašáková.



Na pódiu ji pak vystřídal senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL). „Když jednu nohu podřežeme, co se asi s demokracií stane?“ ptal se Papoušek. Následně právě pilíř, na kterém byl nápis Média, demonstrativně podřezal. A židle se zřítila.

„Nenechme si média vzít, demokracie je potřebuje. Když se stanou jen neměnným obrazem a nikoli zrcadlem, které ukazuje dobré i zlé, dobře nám nebude,“ shrnul ve svém vystoupení další z řečníků student Tadeáš Múdrý.

Ten poukázal i na to, že je podle něj i spolků důležité, aby se o politiku zajímali všichni lidé, i ti, kteří ještě nemohou volit.

Proti demonstrantům se v průběhu celé akce ozývala pouze jedna žena, která se řečníky snažila překřičet. Nakonec se s ní demonstranti domluvili, aby akci nenarušovala.