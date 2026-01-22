Změna režimu kdysi stopla stavbu polikliniky, po 35 letech ostudné torzo zmizí

Oldřich Haluza
  13:53
Do oblak prachu se začíná halit nikdy nedokončená železniční poliklinika v Brně u řeky Svratky. Stavbaři se totiž naplno pustili do demolice nevzhledné a více než tři dekády chátrající budovy, jež by se dala považovat za ostudu města. Často byla jedním z prvních objektů, který cestující ve vlacích viděli při příjezdu do Brna.

Zbourání osmipodlažní polikliniky je nutné kvůli výstavbě protipovodňových opatření v lokalitě. Přímo na jejím místě vznikne rozlehlý povodňový park s meandrující řekou i stezkami pro chodce a cyklisty.

„Místo tak naváže na už vybudovaná opatření na Poříčí,“ podotýká náměstek primátorky pro investice René Černý (dříve ANO).

Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou železniční polikliniku.
Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou železniční polikliniku.
Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou železniční polikliniku.
Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou železniční polikliniku.
8 fotografií

Bez ochrany proti velké vodě se nemůže v budoucnu postavit nové hlavní nádraží v odsunuté poloze u Svratky. Klíčová je zároveň také pro rozvoj nové čtvrti Trnitá, kde investoři chystají řadu developerských projektů.

Před započetím demolice u frekventované cyklostezky podél řeky museli stavbaři nejprve vyklidit několik set tun odpadu, které se za dlouhé roky v nikdy nevyužívané budově a jejím okolí nastřádaly. K samotnému bourání hlavního objektu s pomocí těžké techniky se dostávají až nyní.

Padne přes 600 stromů. Brno chystá masivní kácení kvůli protipovodňové ochraně

Demolici, která má být hotová na přelomu dubna a května, provádějí dvěma pásovými rypadly o hmotnosti 63 a 27 tun. Větší z nich disponuje dlouhým ramenem s dosahem až 30 metrů. Rypadla jsou vybavena demoličními nůžkami na stříhání železobetonu a víceúčelovými drapáky.

Odstřel osmipatrové budovy úředníci nepovolili, proto musí stroje budovu postupně rozebírat. Za odstranění polikliniky a přilehlých objektů zaplatí město 5,4 milionu korun bez daně.

Chátrající areál odkoupilo před čtyřmi lety od Správy železnic za 60 milionů. Železničáři nechali budovu vystavět v letech 1989 až 1992. Měla sloužit jako poliklinika pro zaměstnance Československých státních drah, ale po sametové revoluci na její dokončení scházely peníze.

Obrana proti povodním v Brně vázne, nutné zábrany mají dvouleté zpoždění

Před samotným bouráním muselo město v lokalitě vyřešit komplikované majetkoprávní vztahy. „Mám radost, že se nám podařilo najít cestu, jak se vypořádat se všemi komplikacemi, které provázelo vypořádání s bývalými majiteli pozemků, jež jsou nějakým způsobem dotčené budoucí stavbou protipovodňových opatření a také nového vlakového nádraží,“ říká radní pro majetek Jiří Oliva (dříve SOCDEM).

Městu se dlouho nedařilo získat od soukromníka zhruba hektarový pozemek, protože požadoval vyšší sumu, než jakou vyčíslil znalecký posudek zadaný magistrátem.

Patovou situaci pomohla vyřešit až developerská firma Trnitá 2, jež parcelu od majitele odkoupila a následně přeprodala městu. Teď naopak stejná firma od města získá lukrativní pozemky v nové čtvrti.

Do výstavby protipovodňové ochrany v této části se chce město pustit ještě letos. Týká se zhruba tříkilometrové části nazvané Trnitá na Svratce i Svitavě. Aktuálně už má magistrát stavební povolení a přislíbenou dotaci 1,8 miliardy z Národního programu Životního prostředí. Celkové náklady mají dosahovat 3,7 miliardy bez daně.

Meandry, mokřady i stromy. Povodňový park u Brna se osvědčil, chystají se další

Připravovaná opatření tak budou mnohem dražší než předchozí dvě etapy podél ulic Poříčí a Bauerova. Pro ně už město získalo kolaudační souhlas, předtím mělo pouze povolení předčasného užívání. V létě, tedy zhruba rok od slavnostního otevření, by na tamní náplavce u haly Rondo měla začít fungovat kavárna.

Bourání polikliniky nebude poslední demolicí v lokalitě. Zřejmě během letních prázdnin se stavbaři pustí do odstranění bývalého areálu ČSAD na druhé straně řeky. Na jeho místě má vzniknout přednádražní prostor u budoucí vlakové stanice. Ještě letos pošlou dělníci k zemi i druhou čerpací stanici v Opuštěné ulici, kudy povede jižní část Bulváru.

Tato nová ulice se stane hlavní propojkou mezi budoucím nádražím a historickým centrem města. Stavba severní poloviny Bulváru za bezmála 129 milionů bez daně začne v únoru. Loni na podzim jí předcházela demolice jiné benzinky v Opuštěné ulici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem

Zhruba jedenáct metrů hluboké kaolinové jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky na...

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.

Změna režimu kdysi stopla stavbu polikliniky, po 35 letech ostudné torzo zmizí

Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou...

Do oblak prachu se začíná halit nikdy nedokončená železniční poliklinika v Brně u řeky Svratky. Stavbaři se totiž naplno pustili do demolice nevzhledné a více než tři dekády chátrající budovy, jež by...

22. ledna 2026  13:53

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  12:56

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:38

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:27

Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje na Znojemsku se z Junáckého potoka už další znečištění kejdou nedostává, limity v toku ve Vranově nad Dyjí se dostaly do normy. Povodí Moravy ve středu odpoledne mírně navýšilo odtok z...

22. ledna 2026  11:27

Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek

Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho zhoršeným zdravotním stavem. Stížnosti dnes vyhověl Ústavní soud. Muž je v detenci kvůli zneužívání dětí...

22. ledna 2026  11:06

Spolujezdec vystoupil z nákladního auta, vzápětí zemřel pod jeho koly

Ilustrační snímek

Nezvyklou tragickou nehodu řeší od středy jihomoravští policisté. U Bořetic na Břeclavsku zemřel ve středu odpoledne muž, kterého přejelo nákladní auto. V autě předtím cestoval jako spolujezdec....

22. ledna 2026  10:10

Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Za běžných okolností je mezi městskými institucemi nastavená rychlá komunikace a vzájemná důvěra. Jenže to neplatí u firmy SAKO Solar, která se lopotí s úkolem na vybudování fotovoltaických...

22. ledna 2026  5:49

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Naředěná kejda už natéká do nádrže. Voda je zatím pitná, Znojmo chystá opatření

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Naředěná kejda už podle Povodí Moravy natéká do znojemské nádrže. Stále ale platí, že vodu ve Znojmě lze bez obav pít, uvedla vodárenská firma VAS. Ta nepředpokládá, že by kvůli úniku kejdy přerušila...

21. ledna 2026  11:07,  aktualizováno  18:15

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.