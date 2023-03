Místo zchátralého mlýna vyrostou v Břeclavi byty, k demolici poslouží i vory

Radnice několikrát zvažovala, že mlýn odkoupí, aby se s ošklivým šrámem města vypořádala. Jenže soukromý majitel, který budovu získal po revoluci, o odprodej nestál.

Loni ho koupil soukromý investor a nyní začíná s druhou fází demolice. Hodonínská Stavební firma Plus by poté na pěti tisících metrech čtverečních chtěla postavit komplex se šedesáti byty a město tuto změnu vítá.

„Místo desítky let chátralo. Proto jsme rádi, že přišel investor, který chce areál zkulturnit tak, aby byl přívětivý pro místní i turisty,“ těší starostu Svatopluka Pěčka (ANO). Investor chce respektovat původní podobu Vránova mlýna. „Budeme se snažit pracovat s prostředím tak, aby do něj nová stavba zapadla,“ uvedl za Stavební firmu Plus Jiří Štětina.

Způsob, jakým padne k zemi budova bývalého lichtenštejnského mlýna z 16. století, bude podle mluvčí Břeclavi Ivany Solaříkové neobvyklý. „Aby se demolice co nejméně dotkla vodní plochy pod mlýnem, využije investor vory. Ty se poté přirazí ke konstrukci budovy a zdivo se zboří dovnitř areálu,“ popsala Solaříková.

Tento postup dělníci použijí jako pojistku, aby náhodou nějaké zbytky sutě nenapadaly do přilehlého rybníka. „Jde o rybářský revír, budeme se snažit demolici provést co nejšetrněji k přírodě, jak to jen půjde,“ přislíbil Štětina. Podle něj by samotná demolice nemusela trvat déle než dva měsíce, začít má příští týden.

Do tří a půl let se tady mohou místní i turisté těšit na zbrusu nový bytový komplex s podzemními garážemi. Ve hře je také kavárna či galerie. Kolik bude projekt stát, bude jasné v půlce roku. Na veřejném představení v Břeclavi investor 23. března poprvé vystaví své vizualizace.

Na nové verzi Vránova mlýna bude spolupracovat architekt Tomáš Havlíček, který se zasloužil například o nový vzhled Resortu Eisgrub v Lednici. „U architekta Havlíčka vnímáme, že je to člověk na správném místě, který přemýšlí o budovách jinak. Chce spíše, aby vše dávalo smysl a hlubší význam,“ okomentoval Štětina.

Cílem celého projektu je propojení nové stavby původního Vránova mlýna s okolním zámeckým areálem.

Právě areál zámku a podzámčí, který s Vránovým mlýnem sousedí, chtějí na radnici v dalších letech nadále revitalizovat. Zatím se jim podařilo zařídit nové osvětlení a napojení na elektřinu, které používají stánkaři v areálu. Na další plány však musí nejdříve získat dotace. „Bohužel se nám to zatím moc nedaří, budeme se ale usilovně snažit, aby tato klidová zóna jenom vzkvétala,“ přislíbil starosta Pěček.

Až spadne dolů hlavní budova mlýna včetně dvou ikonických věží, dělníci plochu vyčistí a oplotí. Zhruba rok ještě potrvá projektování, samotná stavba by neměla zabrat déle než dva a půl roku.