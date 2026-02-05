Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Bourání si vyžádala vždy krátkodobá dopravní omezení. Kvůli demolici konstrukce nad D2 silničáři uzavřeli provoz na dálnici pod ní. Totéž učinili v případě Kaštanové ulice.
K odstranění mostů mohli stavbaři přistoupit díky tomu, že se na začátku roku veškerý provoz na D1 přesunul na jízdní pás ve směru na Prahu. Šoféři tak jezdí pouze po polovině vozovky, a to ve dvou zúžených směrech v každém směru. Stejným způsobem využívají i D2, kde je doprava umožněna pouze po jízdním páse vedoucím na Bratislavu.
„Aktuálně se změny ve vedení dopravy stabilizovaly a práce probíhají v uzavřeném jízdním pásu na D1 ve směru na Ostravu. Situace zůstane neměnná do dubna, kdy dojde k dílčím změnám ve vedení provozu na D2,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.
V původní podobě dosud zůstal pouze nájezd z D2 od Bratislavy na D1 ve směru na Prahu. Ostatní nájezdy a sjezdy stavbaři buď zcela zrušili a odstranili, nebo je posunuli a upravili. Nové rampy pro směr z Ostravy na Bratislavu a opačně jsou oproti těm původním strmější. Funguje na nich proto automatický postřik zajišťující sjízdnost i za zhoršených klimatických podmínek, hlavně při nízkých teplotách a námraze.
Aktuální podoba omezení provozu se v dubnu dočká dílčích změn na D2, jinak bude velmi pravděpodobně platit po celý rok. Následně se uzavřou opačná polovina D1 i D2 a doprava se obrátí.
Do přestavby mimoúrovňového křížení přezdívaného matka křižovatek se stavbaři pustili loni v říjnu. Práce za 3,2 miliardy korun budou hotové v listopadu 2027. Větve spojující D1 a D2 budou oproti minulosti mnohem víc napřímené. Nové sjezdy a nájezdy umožní plynulejší jízdu, auta se nebudou potkávat jako dřív.
7. ledna 2026