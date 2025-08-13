Sítě nepomohly. Demolice mostu v Břeclavi se odkládá, hnízdí na něm vlaštovky

„Stavba, jejíž rozpočet je 87 milionů korun bez DPH, začala v dubnu a měla by skončit na konci letošního roku. Demolice starého mostu už měla v této době probíhat, kvůli hnízdícím ptákům jsme ji ale museli odložit,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.
Most na frekventované silnici I/55 z Břeclavi do Rakouska, přes který denně projede 20 tisíc aut včetně kamionů, je 70 let starý a je ve špatném technickém stavu.
|
Silničáři uzavřeli most přes Moravu mezi Lanžhotem a Kúty. Hrozí, že spadne
ŘSD nechá starý most strhnout a postaví nový. „S biologickým dozorem probíráme takové technické detaily nového mostu, jako je zrnitost vnějšího povrchu tak, aby na něm mohli ptáci znovu hnízdit,“ podotkl Rýdl.
Hnízdiště pod mostem v Poštorné je podle Petra Švehlíka ze společnosti Ekopontis, která zajišťuje biologický dozor, v Česku unikátní. „Je zde kolonie vlaštovek obecných, které obvykle pod mosty nehnízdí. Vlaštovky jsou svým hnízdištím věrné a snaží se na ně vrátit každý rok. To potvrzuje i fakt, že navzdory instalaci ochranných sítí, které měly hnízdění zabránit, si několik párů hnízda znovu postavilo,“ konstatoval Švehlík.
|
Silničáři zbourali most na D1, pro rozšiřovanou dálnici byl příliš malý
Hnízdění vlaštovek obvykle trvá od 10. dubna do 20. srpna, ŘSD nicméně s demolicí počká do začátku září, aby bylo jisté, že jsou ptáci pryč. Přibližně v té době převede provoz přes říční rameno na mostní provizoria.
Ta už na místě stojí, stavebníci dokončují jejich napojení na silnici. Jedno mostní provizorium bude určené pro pěší a cyklisty, druhé pak pro automobily. Nový most by měl mít životnost sto let.
Na provizorní konstrukci bude omezena rychlost na 20 kilometrů v hodině, dodržování limitu budou hlídat radary úsekového měření. Nižší rychlost sníží jednak hlučnost dopravy, ale také opotřebení provizorního mostu.
|
20. ledna 2024