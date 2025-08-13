Sítě nepomohly. Demolice mostu v Břeclavi se odkládá, hnízdí na něm vlaštovky

Autor:
  14:22
Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje v břeclavské části Poštorná. Ač stavební firma na spodní straně mostu instalovala ochranné sítě, několik párů vlaštovek na konstrukci zahnízdilo. Kvůli ochraně těchto ptáků tak demolice začne na začátku září, až hnízda opustí. Poté vyroste nový most.
V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací...

V břeclavské části Poštorná se chystá demolice starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje, který nahradí nejprve dvě provizoria a poté zbrusu nový most. Bourání se však muselo odložit kvůli hnízdění vlaštovek. (13. srpna 2025) | foto: ČTK

12 fotografií

„Stavba, jejíž rozpočet je 87 milionů korun bez DPH, začala v dubnu a měla by skončit na konci letošního roku. Demolice starého mostu už měla v této době probíhat, kvůli hnízdícím ptákům jsme ji ale museli odložit,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Most na frekventované silnici I/55 z Břeclavi do Rakouska, přes který denně projede 20 tisíc aut včetně kamionů, je 70 let starý a je ve špatném technickém stavu.

Silničáři uzavřeli most přes Moravu mezi Lanžhotem a Kúty. Hrozí, že spadne

ŘSD nechá starý most strhnout a postaví nový. „S biologickým dozorem probíráme takové technické detaily nového mostu, jako je zrnitost vnějšího povrchu tak, aby na něm mohli ptáci znovu hnízdit,“ podotkl Rýdl.

Hnízdiště pod mostem v Poštorné je podle Petra Švehlíka ze společnosti Ekopontis, která zajišťuje biologický dozor, v Česku unikátní. „Je zde kolonie vlaštovek obecných, které obvykle pod mosty nehnízdí. Vlaštovky jsou svým hnízdištím věrné a snaží se na ně vrátit každý rok. To potvrzuje i fakt, že navzdory instalaci ochranných sítí, které měly hnízdění zabránit, si několik párů hnízda znovu postavilo,“ konstatoval Švehlík.

Silničáři zbourali most na D1, pro rozšiřovanou dálnici byl příliš malý

Hnízdění vlaštovek obvykle trvá od 10. dubna do 20. srpna, ŘSD nicméně s demolicí počká do začátku září, aby bylo jisté, že jsou ptáci pryč. Přibližně v té době převede provoz přes říční rameno na mostní provizoria.

Ta už na místě stojí, stavebníci dokončují jejich napojení na silnici. Jedno mostní provizorium bude určené pro pěší a cyklisty, druhé pak pro automobily. Nový most by měl mít životnost sto let.

Na provizorní konstrukci bude omezena rychlost na 20 kilometrů v hodině, dodržování limitu budou hlídat radary úsekového měření. Nižší rychlost sníží jednak hlučnost dopravy, ale také opotřebení provizorního mostu.

20. ledna 2024

