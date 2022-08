Baví desítky tisíc sledujících. Hody jsou životní styl, říká Dědinaboy

Příspěvky o hodech, zábavách a vínu začal tvořit v době pandemie. „Ten nápad už jsem měl déle. Na sociálních sítích mi něco takového chybělo,“ říká mladý tvůrce profilu. „Mým záměrem bylo původně pouze informovat o akcích v okolí, pak jsem si ale řekl, že bych si tím hrozně omezil cílovou skupinu, tak jsem začal vydávat takový obsah, se kterým se může ztotožnit více lidí,“ dodává.

Na profilu jsou vtipné příspěvky o typech lidí na zábavách, fázích opilosti, ale také třeba tipy na drinky nebo různé akce na Moravě.

„Cílem je, aby si při přečtení příspěvku sledující vybavil konkrétní vzpomínku na nějakou akci. Myslím, že se to i daří, podle toho, co mi spousta lidí píše. Vždycky mi udělá radost, když se mi někdo svěří s tím, že zažil úplně to stejné, co v postu popisuji,“ komentuje Dědinaboy.

Na rozdíl od ostatních stránek, které se soustředí na mladé, není profil zatížený reklamou nebo placenými spolupracemi.

„Nedělám to pro peníze a ani nechci. Mnohem větší význam pro mě má ta komunita, to, že mě třeba někdo pozve na hody nebo že potkám nové zajímavé lidi,“ vysvětluje Doležel. „K hodům mám navíc velkou úctu a celkově se nikde nejedná o komerční akce. Lidé to dělají pro radost a to stejné chci dělat i já,“ doplňuje.

„Prarodiče jsou silně věřící a tatínek taky chodil v kroji,“ říká rodák ze Sivic na Brněnsku. „Beru to jako nedílnou součást života. V tuto chvíli navštěvuji až několik desítek hodů ročně a je to tak trochu životní styl,“ svěřuje se.

Na profilu Dědinaboy sice na autorův obličej narazíte jen zřídka, každý zasvěcený ho ale pozná podle charakteristického červeného motýlku. „Je to moje poznávací znamení. Málokdo ze sledujících ví, jak vypadám, ale motýlka pozná každý,“ popisuje Doležel.