„Velmi nás to překvapilo, nikdo z nás na úřadě pána neznal, ale jsme připraveni jeho poslední vůli naplnit,“ říká první místostarosta Blanska František Hasoň (KDU-ČSL).
Štefan Šallai, který zemřel letos v lednu, vlastnil rodinný domek, dvě starší auta nebo elektrokoloběžku. Společně s finanční hotovostí přes 80 tisíc jde o majetek v hodnotě zhruba tří milionů korun.
Radnice s ním ale nemůže nakládat, jak uzná za vhodné. „Po nabytí pozůstalosti musí město tento majetek prodat a výtěžek prodeje dát ve prospěch psího útulku,“ stojí v materiálu, který v úterý projednávali zastupitelé Blanska.
Podle druhého místostarosty Ivo Stejskala (Volba pro Blansko) není však tato účelovost příliš svazující. „Útulek můžeme modernizovat, nicméně konkrétní řešení přijde na řadu podle děděné částky a termínu, kdy bude k dispozici,“ vysvětluje.
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Zatímco ani jeden z místostarostů muže neznal, vedoucí provozu útulku Jarmila Jurová dobře ví, kdo to byl. „Měl od nás starší fenečku. Když si ji bral, byla v zuboženém stavu, on ji ale strašně miloval, vytvořil si k ní velmi silné citové pouto. Vždy se na nás obracel s jakoukoliv prosbou o radu,“ líčí.
Po odečtení všech nákladů na dědické řízení, dluhů a vyplacení povinného dílu synovi, kterého muž na rozdíl od dvou dcer nevydědil, získá radnice pro útulek majetek v hodnotě přes dva miliony korun. „Jsem z toho v šoku, protože je to obrovská částka a nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala,“ neskrývá Jurová upřímnou radost.
Odkázání majetku městu nezpochybňují ani dcery, nesouhlasí však s vyděděním a chtějí jako jejich bratr alespoň ze zákona povinný podíl. „Jsou připraveny vymáhat právo na povinný díl soudní cestou,“ píše se dále v dokumentu, který dostali na stůl zastupitelé. Ti se však i přes možné soudní spory dědictví nezřekli a plánují o zpeněžený majetek obohatit místní útulek.