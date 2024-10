Cestující po jižní Moravě se dočkají dalších moderních vlaků na třech linkách

Tentokrát takových, jež umožní také jízdu na baterie, tedy na elektřinu i tam, kde dráty nevedou.

Staronové vedení kraje si slib vetklo do koaliční smlouvy, kterou představitelé spojeneckých stran minulý týden podepsali. „V roce 2029 chceme nové vlaky nasadit,“ řekl po podpisu krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Do pěti let se tak mají Jihomoravané dočkat komfortních souprav na trati na Moravský Krumlov, potažmo Ivančice, Třebíč nebo Kyjov. „Aktuálně připravujeme zadávací řízení na dodavatele bateriových vlaků, umožňujících jízdu na zmíněných tratích,“ přiblížila Martina Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Jenže následný postup už je od Moravií odlišný. Kraj totiž vlaky nyní neplánuje pořídit do vlastního majetku, ale dopravci uloží od vybraného výrobce soupravy zajistit. V novém evropském balíku přitom opět existuje možnost využít dotace, stejně jako u růžovo-bílých vozů, na něž kraj získal z evropské kasy šest miliard. „Podpora bude možná v programu Transport v Modernizačním fondu,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podle nejnovějších dokumentů – z letošního září – k programu, v němž je k dispozici téměř třicet miliard korun, může být žadatelem jak samospráva, tak právě firma, která plní veřejnou službu. Tedy také železniční dopravce.

Přidělení peněz ale není jisté, hejtmanství je proto opatrné. „Kdyby nová dotace kraji přidělena nebyla, byla by to obří suma, kterou by musel uhradit najednou. U nákupu prostřednictvím dopravce se částka rozloží v čase v nákladech, které mu zaplatíme za provoz vlaků,“ podotkl náměstek Crha s tím, že hledání výrobce, které právě startuje, potrvá zhruba rok.

Podle Květoslava Havlíka, mluvčího společnosti Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu v regionu, je tato cesta zároveň lepší než ta, aby kraj jen nařídil dopravci pořídit moderní vagony. „Nové vlaky by pak nemusely být v takovém komfortu, jaký si představujeme,“ poznamenal Havlík.

Hejtmanství zároveň už na začátku léta spustilo tendr na nového provozovatele tratí, pro něž nyní chystá nové vlaky, přestože teprve před rokem uzavřelo smlouvu s Českými drahami o desetiletém provozu na těchto linkách. Ta ovšem umožňuje dřívější ukončení i proto, že národní dopravce může jezdit se starými vlaky, a to právě z důvodu plánovaného přechodu z dieselu na zmíněné baterie. Vůbec první takové v Česku vyjedou letos na Ostravsku.

Tři „nové“ linky už v prosinci

Cestující z Kyjova nebo Moravského Krumlova si tak musí na komfortnější vlaky čtyři roky počkat. Letos v polovině prosince ovšem vyjedou modernizované soupravy na třech linkách v jižní části regionu, a to ze Znojma do Břeclavi, z Hodonína přes Veselí nad Moravou na Slovensko a také z Hodonína do Zaječí na Břeclavsku. Jezdit s nimi bude soukromá společnost Arriva, která nahradí České dráhy.

Kraj si od modernizace slibuje zvýšení zájmu cestujících. Ostatně na linkách, kde jezdí nové vlaky, stoupl počet pasažérů o deset procent.

I přes tuto plánovanou modernizaci nemusí „kodrcáky“ do konce desetiletí zmizet všude. Některé linky na pomezí dvou krajů totiž zajišťuje sousední samospráva, takže třeba z Letovic na Blanensku do Březové nad Svitavou nebo ze Znojma do Moravských Budějovic se stále jezdí staršími motoráčky.

Totéž platí i pro trať ze Skalice nad Svitavou do Boskovic, jež zcela vypadla z plánovaného tendru na bateriové vlaky. Důvod je prostý. Hejtmanství počítá s tím, že úsek obslouží se současnými soupravami Moravia. Vedení kraje totiž předpokládá, že železničáři zvládnou v dohledné době postavit takzvanou Boskovickou spojku, která zajistí přímé spojení Brna a Boskovic, a zároveň se trať zelektrifikuje. S tím současné plány Správy železnic počítají, výstavba se předpokládá v letech 2027 a 2028.

Jízdenky na rychlíky často už jen ve vlaku České dráhy na mnoha místech v regionu v prosinci zavřou své nádražní pokladny, kromě Brna zůstanou jen v Blansku, Břeclavi, Vyškově, Hodoníně a Veselí nad Moravou. Českým drahám se provoz nevyplatí, protože Jihomoravský kraj už po dopravci nechce, aby prodával jeho papírové jízdenky. Nabídku krajských lístků si chce řídit ve vlastních kontaktních centrech, jež jsou často právě na nádražích nebo blízkých autobusových stanicích. Na první pohled se tak pro cestující nic moc nezmění, jenže tato centra prodají lidem pouze lístek pro dopravu v regionu. Ti, kteří zvolí rychlík a byli dosud zvyklí si koupit jízdenku v okénku na nádraží, už s tímto požadavkem nepochodí. Lístek získají jedině ve vlaku u průvodčího nebo přes internet, což je dnes častá volba, protože v ceně je i místenka zdarma. „Prodeje na dálkové trasy byly na pokladnách mizivé,“ sdělil Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v kraji. Tam, kde pokladny Českých drah zůstanou, bude naopak nadále možné krajský papírový lístek koupit. Zároveň na všech zastávkách v Jihomoravském kraji Kordis do konce roku nainstaluje automaty na nákup krajských elektronických jízdenek pomocí platební karty.

11. dubna 2024