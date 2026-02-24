Nehoda se stala na 50. kilometru dálnice spojující Bratislavu a Brno zhruba hodinu a půl po půlnoci. „Dálnice je uzavřena z důvodu havárie nákladního automobilu. Nákladní automobil leží na boku a blokuje celou vozovku ve směru Brno,“ uvedli silničáři. Zatím nejsou informace, že by byl při kolizi někdo zraněn.
Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion
Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole
Malá vesnice u Brna připravila vlivné politiky ODS Roberta Kerndla a Pavla Blažka o desítky milionů korun, když jejich stavební pozemek proměnila v pole. Podobné zásahy do územních plánů jsou stále...
Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...
Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly
V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...
Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů
Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...
Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny
Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...
Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém
V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem...
Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic
Ve žlutých tričkách s podobiznou Jana Grolicha a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“, přišli zaměstnanci jihomoravských krajských nemocnic na pondělní zasedání krajského zastupitelstva. Chtěli tím...
Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta
Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...
Požáru bytu předcházel výbuch. U potřeb pro výrobu pervitinu ležely rachejtle
Pátečnímu požáru v bytovém domě v Brně skutečně předcházel výbuch, jak vypověděli svědci. Potvrdilo to policejní vyšetřování. Explozi patrně zavinil jednačtyřicetiletý muž, v jehož pokoji se...
Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské
Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...
Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí
Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...
K nám můžete klidně s pivem, říká produkční Kina Art. S multiplexy se nebije
Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...
Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou
Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...
Pouličníci Brna: Příroda je oběť hrabivosti, hřímal Bayer. Profesora zabili nacisté
Jeho jméno nese ulice v brněnské čtvrti Veveří nedaleko lužáneckého parku, posluchárna na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě i přírodní rezervace na úbočí vrchu Proklest mezi Křtinami a...
Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun
Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...