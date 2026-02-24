Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Autor: ,
  6:14
Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum.

Nehoda na D2 u Břeclavi. (24. února 2026) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Nehoda se stala na 50. kilometru dálnice spojující Bratislavu a Brno zhruba hodinu a půl po půlnoci. „Dálnice je uzavřena z důvodu havárie nákladního automobilu. Nákladní automobil leží na boku a blokuje celou vozovku ve směru Brno,“ uvedli silničáři. Zatím nejsou informace, že by byl při kolizi někdo zraněn.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole

Premium
Obecní úřad obce Březina na Brněnsku. Ve výřezu bývalý ministr spravedlnosti...

Malá vesnice u Brna připravila vlivné politiky ODS Roberta Kerndla a Pavla Blažka o desítky milionů korun, když jejich stavební pozemek proměnila v pole. Podobné zásahy do územních plánů jsou stále...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku...

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...

Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v...

Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...

Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém

Ilustrační snímek

V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem...

24. února 2026  6:23

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Nehoda na D2 u Břeclavi. (24. února 2026)

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum.

24. února 2026  6:14

Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

Jihomoravské zastupitelstvo schválilo transformaci krajských nemocnic. Ty tak...

Ve žlutých tričkách s podobiznou Jana Grolicha a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“, přišli zaměstnanci jihomoravských krajských nemocnic na pondělní zasedání krajského zastupitelstva. Chtěli tím...

23. února 2026  17:25

Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta

Starosta brněnských Židenic otestoval samořiditelnou Teslu

Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...

23. února 2026  15:54

Požáru bytu předcházel výbuch. U potřeb pro výrobu pervitinu ležely rachejtle

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Pátečnímu požáru v bytovém domě v Brně skutečně předcházel výbuch, jak vypověděli svědci. Potvrdilo to policejní vyšetřování. Explozi patrně zavinil jednačtyřicetiletý muž, v jehož pokoji se...

23. února 2026  14:03

Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v...

Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...

23. února 2026  10:31

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...

22. února 2026  18:30

K nám můžete klidně s pivem, říká produkční Kina Art. S multiplexy se nebije

Produkční Jakub Plášek vidí sílu brněnského Kina Art v pohodové atmosféře a...

Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...

22. února 2026  14:20

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Pouličníci Brna: Příroda je oběť hrabivosti, hřímal Bayer. Profesora zabili nacisté

Premium
Arboretum Křtiny, které spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně, založil August...

Jeho jméno nese ulice v brněnské čtvrti Veveří nedaleko lužáneckého parku, posluchárna na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě i přírodní rezervace na úbočí vrchu Proklest mezi Křtinami a...

21. února 2026

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.