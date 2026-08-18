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VIDEO: Klasický obrázek z dálnic. Policisté si posvítili na předjíždějící kamiony

Autor:
  14:46
Jeden kamion v pravém pruhu, druhý v tom levém, který jeden jen nepatrně vyšší rychlostí. Zpomaluje tím celý provoz a zároveň podle policistů ohrožuje bezpečnost. Proto je na mnoha místech předjíždění pro šoféry kamionů zakázané. Teď si na ně posvítili policisté.

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U některých to však dlouhodobě vypadá, jako by jim dopravní značky nic neříkaly. I v zákazech, které jsou hodně rozšířené kolem Brna, se pouští do předjížděcích manévrů.

Právě na ně si minulý čtvrtek posvítili dálniční policisté v Jihomoravském kraji, kteří k identifikaci využili i dron.

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Ze záběrů je patrné, jak se jednomu z řidičů nechce stát v dlouhé koloně kamionů a předjíždí ji, v třípruhovém uspořádání dokonce využívá ten úplně levý a jak nejen on blokuje průjezd osobních aut za sebou.

„Kontrolní akce začala v pět hodin ráno a během následujících šesti hodin policisté zjistili celkem 16 dopravních přestupků a řidičům za ně uložili pokuty v celkové výši téměř 80 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

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