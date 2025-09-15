D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda

  14:38
Úsek dálnice D52 z Pohořelic na Brněnsku do Mikulova na Břeclavsku překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy dala tomuto řešení přednost před estakádou, která by si vyžádala téměř dvojnásobné náklady. Zatímco násyp by měl stát 3,1 miliardy, estakáda by vyšla na 6 miliard korun.
Výhled přes novomlýnskou nádrž na Pavlov

Výhled přes novomlýnskou nádrž na Pavlov | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Dálnice by se měla začít stavět v roce 2027, násyp patrně v roce 2029. „Násyp nám vyšel výrazně lépe i s ohledem na provozní náklady a náklady na údržbu, které jsou pouze třetinové,“ prohlásil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí zachovat objem Novomlýnských nádrží, čehož dosáhne tak, že bude odtěžovat koryto Dyje u vtoku do nádrže u Drnholce a Novosedel.

Ještě letos začne ŘSD pracovat na projektové dokumentaci pro stavbu násypu, v první polovině roku 2027 by chtěli silničáři žádat o povolení stavby. S jejím zahájením počítají v roce 2029 a dokončením v roce 2031.

Silničáři vyzráli na odpor aktivistů, za rok chtějí pokračovat v dálnici do Vídně

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla půjde o mimořádně náročnou stavbu, při které bude potřeba přemístit obrovské množství zeminy. Násyp se totiž bude dělat pro celé dálniční těleso. Současná silnice zůstane jako místní obslužná komunikace, obě vozovky tak povedou vedle sebe.

Jelikož dostavba okolních úseků má být hotová v roce 2029, bude se zhruba dva roky jezdit tak, že přes nádrže budou k dispozici jen dva pruhy, přičemž z obou stran už se bude přijíždět po plnohodnotné dálnici.

Silničáři v plánech na zahájení stavby úseků mimo nádrže kalkulují i s tím, že dlouholetí odpůrci nakonec ještě povolení ke stavbě napadnou. Nicméně rozklad by měl být vyřešen do půl roku a žalobu by měl soud vyřešit do tří měsíců, poznamenal Mátl.

Odpor k dostavbě D52 slábne, věří silničáři. Místním však vadí vysoký most

V přípravě je nejdále úsek od nádrží ke státní hranici s Rakouskem. Na dnešním představení stavby byli i starostové obcí ležících u dálnice a většina z nich děkovala silničářům, že zapracovali jejich připomínky. „Nejhorší je bojovat proti samosprávám a tady se povedlo odpor v minulých letech odblokovat,“ uvedl Mátl.

Otázkou ještě zůstává stavba podjezdu pod dálnicí mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. „Budeme se snažit jej postavit, ale ukazuje se, že jsou zde velmi komplikované geologické podmínky. Kdyby to nakonec nešlo, jezdilo by se o několik set metrů dále,“ sdělil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

