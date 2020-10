Kamion jel po dálnici D52 v protisměru, řidiče se nepodařilo vypátrat

Kamion jedoucí v protisměru nahlásili policistům ve čtvrtek večer svědci. Řidič se pohyboval po dálnici D52 poblíž Pohořelic ve směru na Brno.

„Přestože si musel být svého pochybení vědom, nezachoval se zrovna příkladně. Se zapnutými výstražnými světly totiž bláhově pokračoval v jízdě až k dalšímu sjezdu,“ přiblížil policejní mluvčí Petr Vala.



Policistům se podařilo dálnici uzavřít. „Řidiče se ale nepodařilo vypátrat,“ poznamenal Vala s tím, že podobných nebezpečných manévrů na silnicích přibývá.

Jenom za poslední týden jihomoravští policisté evidují hned několik případů.



Například ve středu kolem poledne zmatkovala osmnáctiletá řidička na dálnici D2 ve směru na Bratislavu, přestože chtěla jet původně směrem na Brno. Nebezpečnou situaci zachránil šofér protijedoucího kamionu, který zahradil cestu a donutil ženu zastavit.

„Pokud se omylem dostanete do podobné situace, hlavně nezmatkujte. Okamžitě zapněte výstražná světla, zpomalte a opatrně sjeďte do odstavného pruhu. Pokud to situace dovolí, s nasazenou výstražnou vestou z vozidla bezpečně vystupte. Urychleně se schovejte za svodidla, vůz označte výstražným trojúhelníkem a na místo přivolejte policisty. V žádném případě se na dálnici neotáčejte sami,“ radí Vala.