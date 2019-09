Dálnice D43 se má v Brně schovat pod zem, kritikům z Bystrce to nestačí

Dálnice D43 1939: V trase D43 se začala budovat německá dálnice z Vídně do polské Vratislavi. Nebyla dokončená, dodnes po ní zbyly v krajině hotové i nedodělané stavby.

2006: Do Senátu dorazila petice s více než 35 tisíci podpisy proti dálnici přes Bystrc a Kníničky.

2008: Podle původních plánů se měl začít stavět první úsek D43.

2018: Další petice v Senátu, tentokrát s více než 18 tisíci podpisy na podporu výstavby. Začala se také zpracovávat studie na úsek z Bořitova do Moravské Třebové.

2020: Trasa celé dálnice by měla být jasně vymezená v krajských Zásadách územního rozvoje.

Trasa celé dálnice by měla být jasně vymezená v krajských Zásadách územního rozvoje. 2035: Nejdříve v tomto roce má být podle odhadů dokončená D43.